Organización Panamericana de la Salud (Ops)

'Batalla contra el coronavirus en América es dura, pero no está perdida'

Latinoamérica. Algunos países y estados de la región empezaron a relajar las restricciones de cuarentena aplicadas para evitar la propagación de los contagios.

Miércoles, 1 de Julio, 2020

La batalla contra el coronavirus en América es dura pero está lejos de estar perdida, dijo el martes la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, en momentos en que la región se ha convertido en el epicentro de la pandemia.

Herramientas limitadas. Hasta el pasado lunes, América acumulaba más de 5.2 millones de casos y 248,545 fallecidos relacionados al virus, la mitad de las infecciones y los decesos de todo el mundo.

“Ante la ausencia de una vacuna o tratamiento eficaz, las herramientas que tenemos a la mano son limitadas, y no tenemos más opción que aprovecharlas al máximo”, dijo Etienne en una rueda de prensa virtual.

“La batalla es dura, pero estamos lejos de haberla perdido. Todavía queda mucho por hacer”, agregó antes de asegurar que, para octubre, los decesos vinculados al COVID-19 se podrían triplicar en América al sobrepasar los 627,000 y casi cuadruplicar en América Latina y el Caribe a 438.000.

En las últimas semanas, algunos países y estados de la región empezaron a relajar las restricciones de movilidad aplicadas para evitar la propagación del brote surgido en China a fines del año pasado. Sin embargo, la OPS recomendó no bajar la guardia ya que el rebrote podría ser incluso peor.

“Inundación” de nuevos casos. “Los países, estados o ciudades que flexibilizan las restricciones de manera prematura se pueden ver inundados con nuevos casos”, advirtió Etienne, una médico dominiquesa. “El objetivo es aplanar la curva y hacerla bajar considerablemente antes de flexibilizar las restricciones”.

La directiva estimó que, según las condiciones actuales, Chile y Colombia llegarán al pico de la epidemia a mediados de julio, mientras que en Argentina, Bolivia, Brasil, México y Perú, “en algún momento” de agosto. En Costa Rica, el acmé se alcanzará “tal vez” en octubre.

“En los próximos tres meses vamos a seguir viendo más casos de la COVID-19 y muertes en nuestra región”, sostuvo Etienne. “Los países pueden modificar estas predicciones si toman las decisiones correctas e implantan medidas de salud probadas y estrictas”.

Reanudarán ensayo global sobre la hidroxicloroquina. Por otro lado, reguladores británicos autorizaron la reanudación de un ensayo clínico global diseñado para determinar si los medicamentos contra la malaria hidroxicloroquina y cloroquina pueden evitar la infección del COVID-19.

La Agencia Regulatoria de Productos de Salud y Medicinas (MHRA) de Reino Unido tomó la decisión de frenar el llamado ensayo COPCOV luego de que otro estudio británico determinó que la hidroxicloroquina no entregaba ningún beneficio a pacientes ya infectados con COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus aparecido en diciembre en China.

El estudio COPCOV estaba paralizado a la espera de una revisión luego de los resultados del primer ensayo sobre pacientes ya infectados.

1 Medicamento

Clave podría llegar a ser la hidroxicloroquina según el mismo Donald Trump que admitió su consumo.

40 Mil

Trabajadores de salud de todo el mundo serán los que participen en este nuevo ensayo de la hidroxicloroquina.

Anthony Fauci:

“Posibles 100.000 casos diarios de COVID-19 en EE. UU.”

El número de casos diarios de coronavirus podría llegar a los 100.000 en Estados Unidos si la gente no empieza a acatar las recomendaciones de salud pública, advirtió ayer martes el máximo experto en el país en enfermedades infecciosas.

El doctor Anthony Fauci mencionó la cifra en una audiencia en el Senado sobre la reapertura de escuelas y lugares de trabajo.

Al pedírsele un pronóstico sobre el desenlace de los focos recientes en algunos estados, Fauci dijo que no podía dar una cifra precisa, pero que cree que será “muy perturbadora”.

“Ahora tenemos más de 40.000 casos nuevos por día. No me sorprendería que llegáramos a 100.000 por día si esto no cambia, por eso estoy muy preocupado”, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Sostuvo que los brotes recientes en ciertas zonas significan un riesgo para toda la nación, incluso para las regiones que han registrado avances al reducir los casos de COVID-19. Mencionó al respecto videos recientes de multitudes de personas, muchas de ellas sin mascarillas, y otras violaciones de las normas de seguridad./AP

