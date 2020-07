Por fallida adquisición de software para gestora pública

Gobierno denuncia daño económico a exministro Luis Arce

Datos. La Gestora Pública se creó el 15 de enero de 2015, vía Decreto Supremo n.° 2248. Luego de cinco años, la entidad aún no arranca como tal.

Miércoles, 1 de Julio, 2020

El gobierno de Jeanine Áñez, en un momento de alta sensibilidad político electoral, vía la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo formalizó, este martes, una denuncia penal por daños económicos al Estado contra Luis Arce Catacora, exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según la información reflejada por los medios estatales del Gobierno, el grupo de delitos económicos que pudo cometer Arce, quien fue presidente del directorio de la Gestora Pública, están vinculados con la contratación de dos empresas extranjeras que deberían proveer el software sobre las pensiones de jubilación.

"Se ha realizado un trabajo técnico a través de auditorías internas y auditorías especiales y se encontró, de manera contundente, pruebas que involucran al señor Luis Arce como también a funcionarios que intervinieron en estos contratos", declaró Sergio Flores, el actual gerente de la Gestora Pública, poco después de presentar la denuncia en la Fiscalía de La Paz.

Detalle de las irregularidades. La Gestora Pública se creó recién el 15 de enero de 2015, vía Decreto Supremo n.° 2248, con la única finalidad de traspasar y administrar los fondos de pensiones hoy en manos de las AFP: Futuro y Previsión.

Desde la promulgación de la nueva Ley de Sistema de Pensiones n.o 065 en 2010, se demoró al menos cinco años para constituir la Gestora Pública. Y desde el 2015, de manera recurrente cada año se postergó la puesta en marcha de la entidad estatal y por consiguiente el traspaso de los fondos administrados por las AFP. Recién el 2018, logró funcionar con un presupuesto de Bs200 millones, como una entidad reducida a cumplir la tarea del pago de la renta dignidad.

En ese contexto, los contratos cuestionados por la actual administración de la Gestora Pública, tienen que ver con la provisión de software destinado a la administración del Sistema Integral de Pensiones, uno con la empresa panameña Sysde International INC y otro con la colombiana Heinsohn Business Technology.

Según Flores, el anterior Gobierno pagó USD 3 millones como adelanto de un contrato valuado en USD 5,1 millones a Sysde, pero esta empresa nunca entregó el software comprometido.

El Día, en su registro informativo, el 31 de marzo 2019, el entonces ministro Arce a tiempo de anunciar la postergación de otros 30 meses más para el inicio de operaciones como entidad para el cual fue creado, culpó a la empresa panameña Sysde de no estar a la altura de los desafíos y a las AFP de ser ineficientes por los bajos rendimientos.

Y la denuncia no queda ahí, tras el fracaso con la empresa Sysde, relata Flores que fue contratada la firma colombiana Heinsohn, por una cifra mucho más alta: USD 10,4 millones para la provisión de este software, pero además el Estado boliviano tenía que pagar un derecho de uso, un alquiler de USD 1,6 millones anuales por la licencia y el código fuente.

El actual gerente de la Gestora señaló que, en 40 años, que es el tiempo de duración de este contrato, el Estado iba a erogar alrededor de USD 78 millones en estos pagos ilegales.

"Esto es lo que nos han tratado de engañar y es mi deber, como representante legal de la Gestora Pública, denunciar penalmente (...). Será la Fiscalía la que realice las investigaciones adicionales y nosotros coadyuvaremos, puesto que tenemos las pruebas para demostrar que lo que habido aquí es un acto de corrupción", sostuvo Flores.

Varios funcionarios involucrados. La denuncia presentada contra Arce y varios exfuncionarios del Gobierno anterior consta de 10 cuerpos foliados y anillados. "Todo esto ha sido una pérdida de tiempo, y la Gestora Pública nunca iba a funcionar como una AFP estatal", resumió.

Flores aclaró que él es un técnico en el área, y no tiene militancia política, y aseveró que Luis Arce Catacora, en su condición de ex ministro de Economía y ex presidente del directorio de la Gestora "debe responder ante estos hechos de corrupción".

En esa línea, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, afirmó que el Viceministerio de Transparencia, que depende de esa cartera de Estado, se sumará a la denuncia que interpuso la Gestora Pública en contra del exministro de Economía, Luis Arce, por la adquisición de un software con presunto sobreprecio.

"Como Viceministerio de Transparencia nos vamos a apersonar y nos vamos a adherir a esta denuncia para que se lleve adelante una investigación imparcial, lo más rápido posible y que se hagan las notificaciones a los denunciados: el principal denunciado (aquí) es el exministro Arce", afirmó la autoridad, en rueda de prensa.

La nueva Ley del Sistema Integral de Pensiones nro. 065 promulgado el 2010, entre sus principales componentes fijó: reducir la edad de jubilación, crear el Fondo Solidario y la Gestora Pública; así como prever sanciones para los empleadores que retengan los aportes de sus trabajadores.

Desde entonces, de manera recurrente, se fue postergando la constitución de la Gestora Pública, por casi cinco años. Recién el 15 de enero de 2015, vía Decreto Supremo n.° 2248, se constituye dicha entidad, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuyo objeto es la administración y representación de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos, establecidos, describe el Artículo 148 de la Ley n.° 065 de Pensiones de 2010.

El Decreto Supremo n.° 2248, fijó un plazo de 18 meses para el inicio de sus operaciones, por todo lo que implica el proceso de traspaso de las pensiones de las AFPs. Sin embargo, 12 meses después, el 15 de junio de 2016, el Gobierno toma la determinación, vía Decreto Supremo n.o 2802 posponer otra vez por otros 15 meses el inicio de las operaciones de la Gestora. El plazo fija como límite al mes de septiembre de 2017.

En marzo de 2019, el ministro de Economía, Luis Arce, anuncia otra postergación de 30 meses, para que la Gestora Pública pueda arrancar como entidad para el cual fue creado. Mientras tanto, la administración sigue en manos de las AFPs, cuyos fondos son utilizados para inyectar liquidez a las entidades financieras, vía el Banco Central de Bolivia.

Por esa situación, hay movilización ciudadana tanto en Santa Cruz y La Paz, de los afiliados a las AFP, que exigen la devolución de sus aportes, ante el temor que el actual Gobierno malgaste dichos fondos.

