Copa califica de 'payasada' y 'cortina de humo' pretender involucrar al MAS en el 'caso respiradores'

'Lo que ellos están haciendo es campaña con todo el aparato estatal que tienen y no les importa (la salud) de los bolivianos y bolivianas', dijo la presidenta de la ALP.

Martes, 30 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, calificó este martes de “payasada” y “cortina de humo” pretender involucrar a exautoridades del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el caso de los 170 respiradores, que fueron adquiridos por el actual Órgano Ejecutivo de transición con un posible sobreprecio millonario en plena pandemia del coronavirus.

En declaraciones a los medios de prensa, Copa consideró que existe un pleno desacierto entre las autoridades del Ejecutivo “ante su desesperación por encubrir este escandaloso caso de corrupción”, que, dijo, puso al descubierto la improvisación y la corrupción en el manejo de la salud.

“Lo que ellos están haciendo es campaña con todo el aparato estatal que tienen y no les importa (la salud) de los bolivianos y bolivianas”, dijo Copa, quien considera que el denominado "testigo clave" de este caso, Fernando Humérez, revelará en los próximos días los nombres de las personas que lo habrían presionado para emitir sus primeras declaraciones sobre este bullado caso.

“Lamentable, pienso que ha sido una payasada lo que han hecho ese día al formar ese organigrama que han presentado y han buscado personajes; no se escucha ningún audio, no hay nada que se pueda ver, lo único que ellos están buscando es acusar al MAS de todos los desatinos que han tenido, de las malas decisiones que han tomado en su momento. Tenemos gente que está pidiendo ayuda a gritos en Beni, en Santa Cruz, en los municipios donde no tenemos atención médica y esa es su salida (del Gobierno de transición), es su cortina de humo para que no avancen las investigaciones”, acotó.

Fernando Humérez, uno de los implicados en el caso respiradores, denunció el 26 de junio pasado que fue “presionado” para direccionar sus declaraciones en contra de empresarios españoles y anunció que en su declaración ampliatoria en la Fiscalía revelará los nombres de los responsables. Desafió al Gobierno a revelar las llamadas que tuvo con “actuales ministros del Gobierno de Jeanine Áñez”.

Las palabras de Copa llegan después de que el viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, informó este martes que se solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación en contra del expresidente Evo Morales, y de los exministros de Gobierno y de Salud, Carlos Romero y Gabriela Montaño, respectivamente, en el caso de la compra de respiradores con presunto sobreprecio.

Se pidió también incluir en este caso a Carlos Montaño, hermano de la exministra de Salud, al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y a otras 12 personas.

/Oxígeno