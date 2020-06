Según Terrazas

Viceministro de Tierras detectó casos de corrupción que involucran a exfuncionarios

Martes, 30 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: El viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas. Foto: Radio Fides

El viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, informó este martes que desde el inicio de sus labores como funcionario público detectó varios hechos de corrupción que involucran a exservidores de esa repartición.

"Entramos con la idea de hacer una excelente gestión y a eso nos estamos abocando, pero a través de lo que estamos viendo nos hemos topado con actos de corrupción y ahora que vemos que la Fiscalía ya está aceptando denuncias, haremos llegar porque tenemos varios pendientes", afirmó Terrazas, durante una entrevista con Bolivia TV.

Sin dar mayores detalles sobre los presuntos actos irregulares, la autoridad agregó que algunos casos ya fueron presentados ante el Viceministerio de Transparencia para que se haga el trámite correspondiente en este tipo de hechos.

Existen "exfuncionarios involucrados. Pero nosotros no entramos para hacer una cacería de brujas, lo que queremos hacer es beneficiar a las personas que están con sus trámites parados en las comunidades campesinas e indígenas, (sin embargo) lastimosamente al encontrarnos con una cosa (irregular) no podemos dejar pasar por alto, porque si no la responsabilidad recaerá en nosotros", apuntó. /ABI