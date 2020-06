Activistas rechazan llevar adelante la votación

Crece la controversia por las elecciones nacionales

Polémica. El TSE asegura que personas enfermas de COVID-19 no están obligadas a votar. Samuel Doria Medina considera que los comicios serán en octubre.

Martes, 30 de Junio, 2020

Persiste la controversia por las elecciones nacionales que se llevarán adelante en el país en el mes de septiembre.

Mientras algunos políticos insisten en que los comicios se efectúen, sectores sociales y activistas se pronuncian en contra.

Protestas. Un grupo de activistas defensores del 21F, realizaron una protesta pacífica en las puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED), rechazando dichas elecciones.

Los jóvenes llegaron con pancartas y la bandera boliviana exigiendo el aplazamiento de la votación.

Jhamil Mita, representante de la plataforma ciudadana Sos.Bolivia, aseguró que rechazan las elecciones debido a la emergencia sanitaria que se vive en el país con la pandemia del coronavirus. "Estamos en descontento de que se lleven a cabo las elecciones en estas fechas y en estas condiciones. No se están dando cuenta que esta es una decisión que va más a favor de la propagación que de la disminución del coronavirus", manifestó.

Anunció que preparan una querella contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que sea utilizado por la gente que sea designado jurado electoral para la jornada de votación. "No vamos a a ser jurados electorales, vamos a elaborar una querella contra el presidente del TSE para la gente que resulte jurado y quiera presentar su carta de excusa no lo haga ante el tribunal elecctoral, si no ante la Fiscalía, porque están atentando contra la salud pública", expresó.

Contexto. Las elecciones en Bolivia se llevarán a cabo el próximo 6 de septiembre, a pesar de las observaciones del Gobierno que afirma que en ese mes se presentará el “pico más alto” de contagios del coronavirus.

Los comicios fueron suspendidos debido a la cuarentena estricta que determinó el Gobierno para prevenir la propagación del virus.

Medidas. Desde el TSE, el presidente, Salvador Romero, aseguró que las personas que padezcan de coronavirus, estén aisladas u hospitalizadas no están obligadas a votar en las elecciones del 6 de septiembre. “La ley boliviana contempla esta posibilidad, tenemos un marco normativo suficiente para enfrentar esta situación. En todos los procesos electorales hay personas enfermas y hospitalizadas que no pueden ir a sufragar”, aseveró Romero, señalando que ya es una causal justificada y amparada por las normas vigentes.

Romero reiteró que se contará con todas las medidas y precauciones de bioseguridad en todas las etapas del proceso electoral.

Aplazamiento. Por su parte, Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por la Alianza JUNTOS que postula a Jeanine Áñez a la presidencia, dijo tener la “creencia” respecto a que las elecciones se desarrollarán en octubre y no el 6 de septiembre. “Considero que la elección nacional será en octubre, de manera más segura y después de llegar a la cima en la curva de contagios”, expresó Doria Medina a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje de Doria Medina llega un día después de que el Gobierno, a través del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, insistió en que se debería reconsiderar cambiar la fecha de las elecciones, programadas para el 6 de septiembre, tomando en cuenta los riesgos para la salud derivados de la pandemia de coronavirus.

Sugiere que para las elecciones que a decir de él se llevarán en octubre, los jurados electorales deberían ser personas menores a los 30 años para evitar riesgos de salud.

Modo de vida. A su turno, el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora, dijo que no debería haber problemas puesto que las actividades de la población y las electorales deberían adaptarse a los tiempos del coronavirus señalando ejemplos de otras naciones y potencias. “Vamos a estar en elecciones, no debería ser un problema y además no solamente elecciones, sino la actividad propiamente tal de los bolivianos tienen que ir adaptándose a la época del coronavirus”, afirmó Arce.

Para el postulante masista “está claro que ya los países se han dado cuenta que se pueden llevar adelante elecciones en época del coronavirus. “Vamos a tener elecciones las próximas semanas en República Dominicana; para que no digan que solamente los países desarrollados son los que están haciendo eso”, agregó.

3 de mayo

Debió llevarse a cabo las elecciones pero por la cuarentena se aplazó.

24 de julio

Se da inicio a las campañas políticas en actos públicos.

20 de octubre

Fueron los comicios que quedaron anulados por fraude electoral.

Observan campaña gubernamental

Los candidatos a la presidencia por Alianza Comunidad Ciudadana (CC) y Libre 21, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, respectivamente, pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohibir la emisión de propaganda gubernamental ya que tiene fines electorales. “Exigimos al TSE que demuestre su neutralidad prohibiendo la propaganda electoral del ejecutivo para evitar que el Gobierno despilfarre nuestros recursos en promover su imagen”, señaló, por un lado, Quiroga, a tiempo de resaltar la decisión del TSE de no dar recursos para propaganda electoral.

En esa misma línea, Mesa afirmó que el TSE debería limitar la propaganda del Gobierno, puesto que tiene un claro fin electoral y de promoción de la presidenta y candidata Jeanine Áñez.

Para Mesa, el Gobierno disfraza su campaña electoral con la excusa de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Incluso, el candidato de CC pidió que los medios estatales den un espacio para difundir la propaganda gratuita de todas las candidaturas que participarán en las elecciones del 6 de septiembre. Días atrás, el TSE propuso que “por única vez” y solo por las elecciones generales del 2020, que se deje sin efecto los artículos de la Ley de Organizaciones Políticas que contempla la distribución de recursos públicos para que las candidaturas contraten propaganda en medios masivos de comunicación, cómo lo venían pidiendo los partidos políticos.

