Arce califica de 'demagógico' el programa de empleo anunciado por el Gobierno

Entretanto, la Jefa de Estado ha defendido y resaltado la importancia del plan de empleo de manera continua en los últimos días.

Lunes, 29 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: El candidato a la presidencia, Luis Arce Catacora. Foto: Web

El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, criticó el Programa Nacional de Reactivación del Empleo lanzado por el Gobierno y lo calificó de "demagógico" y "político", ya que, según él, "no garantiza las fuentes laborales y excluye a los municipios rurales, enfocándose en el área urbana para captar votos en las próximas elecciones generales" previstas para septiembre.

"Esto es simplemente demagógico y parte de la campaña de la agrupación Juntos para las elecciones. No es algo que vaya a resolver los problemas de los bolivianos", afirmó.

Según el también exministro de Economía, el fondo prevé una inversión de 2.671 millones de dólares, de los cuales sólo 15 millones están destinados a preservar empleo y 17 millones para microempresas. "Lo demás está destinado a la gran empresa privada, estamos ante el regreso del neoliberalismo", afirmó.

Arce, además, subrayó que la presidenta Jeanine Áñez beneficia en múltiples ocasiones a la empresa privada mientras que en el sector público, "bastión de nuestro modelo económico", hubo "despidos masivos".

"Los trabajadores no van a tener empleos. Los pobres no van a tener ingresos porque no se incorpora nada para el tema de la demanda y el pueblo boliviano va a pagar este endeudamiento externo", añadió, mientras señala en cambio a la banca como gran beneficiaria del programa.

Áñez defiende y resalta el plan

Entretanto, la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, ha defendido y resaltado la importancia del plan de empleo de manera continua en los últimos días.

Hoy, por ejemplo, resaltó que el plan de Empleo tendrá su reglamentación durante esta semana,.

“Nuestro empeño por generar trabajo para los bolivianos se va concretando. El reglamento del DS estará listo esta semana y empezaremos a llegar a las familias bolivianas en el mes de julio con la alegría de darles un trabajo digno”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, resaltó que “el plan de empleo de mi Gobierno cuenta con un pie de Bs. 16.000 millones para reactivar la economía y garantizar empleo para los bolivianos y sus familias”.

Ya en pasados días señaló que a Bolivia le quedan dos caminos: el de la generación de empleo o el de “los que no ayudar a crearlo”.

“Hay dos caminos. Uno, es el de los que trabajamos para crear empleo. El otro, es el de los que no ayudan a crearlo. Invito a todas las familias del país a sumarse a esta cruzada por la reactivación y el empleo”, señaló en otro mensaje en la popular red social.

La semana pasada, el Gobierno presentó su “Programa nacional de reactivación económica” con cinco objetivos: dar capital de trabajo, crear empleo intensivo, incentivar emprendimientos, incentivar la compra estatal de productos bolivianos e impulsar el ahorro de “gastos innecesarios”.

Para el plan, en total, se estima inyectar unos 30 mil millones de bolivianos con créditos de organismos internacionales, de los cuales Bs 13.000 millones provienen de los recursos que el anterior gobierno había asignado para la construcción de la planta de propileno y polipropileno, para el cual está en curso un proyecto de ley que permita la transferencia.

/Oxígeno