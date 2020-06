Elecciones nacionales 2020

Personas con covid-19 o aislamiento deberán gestionar su imposibilidad para votar

Lunes, 29 de Junio, 2020

Las elecciones presidenciales están previstas para el 6 de septiembre, pese a la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, explicó que las personas que estén infectadas con coronavirus y o en aislamiento deberán gestionar su imposibilidad de votar el día de las jornadas electorales.

Sostuvo que siempre en los proceso electorales hubo personas que no podían sufragar por razones de fuerza mayor, ya sea salud y otra situación y en esos casos se realizan gestiones para demostrar la imposibilidad de sufragar.

"La ley boliviana contempla por su puesto esta posibilidad, es decir, tenemos un marco normativo que es suficiente para enfrentar esta situación. En todos los procesos electorales hay personas que se enferman, que se encuentran hospitalizadas y que no pueden acudir a votar, sufragar ese día y la ley contempla que por razones de fuerza mayor una persona no pueda asistir a votar. En este caso no será distinto y por su puesto es una causal totalmente justificada para que la persona no pueda acudir a votar", sostuvo Romero consultado sobre si las personas infectadas con COVID-19 estarían perdiendo su derecho al voto.

Frente a esta emergencia sanitaria, el TSE debe enfrentar muchos desafíos para garantizar la salud de los electores.

En el caso de los adultos mayores, Romero indicó que para que este grupo social no corra mayores riesgos con el proceso electoral, la norma boliviana contempla dos posibilidades. a

La primera es que los adultos mayores de 70 años tienen la posibilidad de resguardar su salud y no ir a sufragar; la segunda posibilidad es que si el adulto mayor decide ejercer su derecho al voto, en su recinto se le dará una atención especial de manera que emita su voto a la brevedad posible sin la necesidad de hacer fila.

"Frente a esta situación tenemos dos posibilidades contempladas en la norma. Por un lado, la posibilidad de no sufragar, esto está contemplado, previsto por ley para las personas mayores de 70 años y las personas que decidan ir a votar se les dará una atención preferente que permitirá que puedan votar sin la necesidad de hacer una cola, lo que significa que tendrán un voto sumamente rápido, por lo tanto ambas posibilidades están contempladas", recordó el Presidente en una entrevista con la red Uno.

Finalmente, con relación a un posible aisentismo en la jornada electoral, Romero indicó que "es posible llevar de manera simultánea el respeto de los derechos vinculados con salud y el ejercicio de los derechos políticos".

Comentó que Bolivia sigue los mismos pasos de otros países de la región en el caso de las elecciones.

"hemos postergado nuestro procesos electorales, hemos adaptado las medidas que precautelen la salud pública y finalmente hemos organizado nuestras jornadas de votación", dijo. /Urgente