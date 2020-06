En Santa Cruz

Artistas proponen plan para apoyar a la salud y educación

La Asociación de Actores y Actrices de Santa Cruz (ASADCRUZ) sugiere programas digitales que además ayudará a disminuir los efectos psicológicos de la pandemia.

Lunes, 29 de Junio, 2020

La comunidad actoral en Santa Cruz propuso programas de apoyo a la creación, producción, promoción, capacitación y formación teatral. “Se presentó a la Alcaldía y en las primeras reuniones parecía que se estaba avanzado pero luego nos dimos cuenta que el asunto estaba parado y sacamos un pronunciamiento”, resalta Carlos Ureña de la Asociación de Actores y Actrices de Santa Cruz (ASADCRUZ). Dentro de la propuesta se busca apoyar a mitigar los efectos psicológicos de la pandemia y apoyando a su vez al sector de salud y educación para toda la población de la ciudad.

Preocupación. Ante la falta de respuestas de las autoridades municipales la asociación dio a conocer su preocupación. “Este planteamiento no ha sido impuesto por nuestra asociación. Surgió de una reunión con la Dirección Municipal de Cultura donde se expuso la situación crítica de nuestro sector ante esta emergencia sanitaria. Fue así que se nos pidió elaborar una propuesta ya que ellos no habían previsto ni tomado alguna acción al respecto. Los programas que componen esta propuesta surgen tras una evaluación exhaustiva de la situación actual por la que el sector teatral está atravesando y por lo que vendrá pospandemia a lo largo del año”, enfatizan en el documento que fue publicado este mes. “Estamos en un momento frágil. Todos los que nos dedicamos al arte y la cultura estamos en crisis. Venimos de un 2019 difícil. Los incendios de la chiquitania quebrantaron las temporadas teatrales porque muchos artistas se pusieron de voluntarios para ayudar a la colecta víveres o incluso ir hasta allá. Las salas de teatro cerraron. No había mucho circulante. Y en noviembre con la crisis política ha dejado al mundo artístico bastante mal económicamente para enfrentar el 2020”, enfatiza Ubaldo Nallar, director general en Santa Cruz de Shakespeare Company. Para el director del teatro no solo se necesita que los artistas se reinventen, sino de una conciencia social de que el mundo artístico ha sido el primero en ser golpeado y va ser último en tener la autorización para volver a trabajar.

Teatro en tiempo de pandemia. El documento presentado por la Asociación apunta que durante más de 60 días, el trabajo del teatro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha sido sepultado bajo la cuarentena, el miedo y la desinformación. “El panorama no es muy alentador, ya que las medidas de bio-seguridad seguirán latentes y eso complicará enormemente el trabajo que realiza la comunidad de artes escénicas de la ciudad”, resaltaban en la carta en el que se incluia la preocupación de específicamente con más de 250 artistas teatrales que desarrollan una actividad constante en dramaturgia, actuación, dirección, gestión y producción. “Se entiende que el arte, la cultura y la creatividad son elementos clave para el desarrollo social y económico del municipio, porque el arte del teatro promueve la cohesión social, el desarrollo personal y además son elementos importantes para el crecimiento económico y la creación de empleo”, enfatizaban también. En esta línea para la artista Dolly Peña es importante que todos los niveles de Gobierno por un lado velen por el trabajo de los artistas, que es considerado como servicio público a la ciudadanía y por otro lado, el derecho humano que se tiene, según la Organización de las Naciones Unidas al acceso a la cultura. “Sin contar que en la cuarentena el arte ha sido la mejor manera de contener a la ciudadanía en sus hogares. Y mucho tiempo se hizo de manera solidaria y desinteresada por el bien de la ciudadanía. Pero ahora se necesita saber cuál es el plan y la estrategia de las autoridades para las artes y los artistas. Porque debería tener planes para todo el sector en estos casos”, agrega la actriz.

Programas. La asociación presentó de forma provisional y basado en tres líneas de acción el proyecto “Teatro por Santa Cruz” con programas que buscan facilitar los procesos de promoción de actividades teatrales favoreciendo la circulación de las mismas. Para ello se proponía la creación de espacios alternativos virtuales o en los barrios, alejándose de los formatos clásicos por la coyuntura actual, con énfasis en la creación de redes sólidas y el intercambio de experiencias. Entre los proyectos que componen este programa están: Espacio Artístico Virtual, donde se presentarán 60 obras de teatro para público adulto e infantil, radio teatro, podcast, textos dramatúrgicos, Contenidos virtuales para niños e Intervenciones. Como parte del proyecto también figura el programa que se centra en la realización de actividades formativas con reconocidos profesionales de teatro, facilitando la adquisición de herramientas y capacidades por parte de los agentes artístico-culturales de Santa Cruz de la Sierra, tanto a nivel práctico como teórico a través del medio virtual, que además proporcionaría una certificación avalada por la ASADCRUZ y el Municipio a todos los participantes. Se trata de 60 talleres dirigidos a públicos

de todas las edades.