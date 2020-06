Unicef lleva adelante campaña solidaria

Dificultades en la educación, la alimentación y violencia son aspectos que afectan a los niños durante la pandemia

Desde la organización piden a todos a unirse a la campaña ‘Tiempo de Actuar’ y así convertirse en ‘Héroes y Heroínas de la Niñez’, para ayudar a familias en situación vulnerable.

Lunes, 29 de Junio, 2020

La llegada del COVID-19 alteró los entornos donde niños, niñas y adolescentes crecen y se desarrollan. Cambios han desestabilizado a la familia, las amistades, la rutina diaria y la comunidad en general, estas están teniendo consecuencias negativas en el bienestar, el desarrollo y la protección de la niñez y adolescencia.

Estudios de la situación. Según Miguel Ángel Cortez, consultor de comunicación de UNICEF Bolivia, a través U-Report una plataforma innovadora que permite conocer la opinión de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ha demostrado algunas de las falencias por las que atraviesan durante la pandemia los nombrados anteriormente. “Desde marzo los niños no asisten a las escuelas debido a las medidas restrictivas que buscan frenar el avance del coronavirus. Así mismos factores como la poca alimentación por la falta de recursos, el riesgo a las enfermedades por la falta de vacunas y las miles de denuncias de violencia familiar ponen en vilo a nuestros niños y jóvenes del país”, explicó.

Problemática. La pandemia del coronavirus cambió la vida de niñas, niños y adolescentes, en el caso boliviano 3.500.000 no asisten a labores escolares, 400.000 menores de 5 años están en riesgo de no recibir vacunas, se registraron 169 denuncias de agresiones sexuales a niños en 60 días de cuarentena, hay cerca de 3.000 denuncias de violencia en el hogar contra niños y adolescentes entre marzo y mayo de este año, existen más de 500 niños, niñas y adolescentes infectados por COVID-19, pero también el 21 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable, lo mismo sucede con aproximadamente 1.000 escuelas.

Educación. Cortéz añadió que se diseñaron acciones como la capacitación de maestros en cuanto a nuevas tecnologías y otras plataformas que se utilizan para desarrollar la educación no presencial. “Estamos capacitando a más de 140.000 maestros para que se adapten a esta nueva era, queremos que la educación continúe por el medio que se pueda, por WhatsApp, por radio, y para quienes tienen el lujo de tener internet en casa, será por Zoom”, indicó.

Trabas en la enseñanza virtual. Según una encuesta de U-Report de UNICEF Bolivia, 93,2 por ciento de estudiantes encuestados expresaron críticamente que no están aprendiendo “nada”, “casi nada”, o “más o menos” con las iniciativas de enseñanza virtual que se aplican tanto en la enseñanza privada como estatal. U-Report es una iniciativa de UNICEF Bolivia con la que interactúa con adolescentes y jóvenes de todo el país para conocer sus opiniones sobre los temas que les preocupan. De acuerdo con los resultados de la encuesta la continuidad educativa durante la cuarentena, cuatro de cada diez adolescentes o jóvenes no estarían pasando clases por ninguna plataforma de internet, lo que se agravaría en el área rural donde existen menos ingresos económicos y posibilidades de acceso a la web. Estos estudiantes identifican que el costo económico de “conectarse” les impide seguir sus estudios y por eso consideran que una alternativa para que puedan ejercer su derecho a la educación es recurrir a la enseñanza a través del uso masivo de medios como la televisión y la radio.

Call Center Familia Segura. En los dos meses de atención del Call Center Familia Segura 800 11 3040, el 99 % de las personas que llamaron pasaron de la angustia por la preocupación de sus problemas para ocuparse de enfrentarlos. “El estar preocupado y pensando solamente en los problemas es un proceso que no nos llevará a ningún lado y de hecho provoca angustia y malestar ya que no se trata de pensar menos, sino de pensar mejor de esta manera se podrá buscar soluciones y resolver los problemas. Cuando las personas llaman al Call Center se les hace entender que el sobrepensamiento solamente nos hace ver lo negativo, tener miedo al fracaso y eso causa inseguridad”, explicó Georgina Romero, encargada del equipo de psicólogos voluntarios de Familia Segura. El objetivo de Familia Segura es el de proveer un servicio especializado para brindar apoyo psico-emocional a las personas que lo necesitan, prevenir la violencia y canalizar denuncias y contribuir a la respuesta oportuna y efectiva del sistema de protección.

El trabajo que realiza UNICEF. “Lo que queremos es visibilizar estos aspectos que son desconocidos para la población, pero que se han intensificado durante más de 100 días de confinamiento. Queremos hacer un llamado a toda Bolivia para que se logre llegar a las familias más vulnerables del país, con kits de higiene y con otros productos de primera necesidad”, dijo Cortéz. Ante esa realidad, UNICEF Bolivia activó inmediatamente un plan de emergencia: se entregó a postas sanitarias, centros de salud, hospitales y centros de acogida más de 17 toneladas de alcohol en gel, jabón líquido y desinfectante de piso, 10 mil pares de guantes, cientos de gafas y kits completos de cocina.

Campaña solidaria. Por todos los aspectos mencionados anteriormente, UNICEF lleva la campaña “Tiempo de Actuar” cuyo objetivo es recaudar un millón de bolivianos para que la niñez vulnerable pueda enfrentar al COVID-19 con la contratación de personal para hospitales materno-infantiles, adquirir suministros bio-sanitarios para centros de salud y mejorar instalaciones sanitarias de unidades educativas y la compra de pruebas para diagnosticar coronavirus. La campaña concluye hoy 29 de junio. Piden unirse a esta campaña y así convertirse en “Héroes y Heroínas de la Niñez” al lograr la meta de recaudación trazada. Las personas que deseen aportar para salvar las vidas de miles de niños y niñas bolivianas deben ingresar a la página www.unicef.org.bo o llamar a la línea gratuita 800 10 1380 y así donar mensualmente 50, 70 o 100 bolivianos, que serán debitados automáticamente de sus cuentas de ahorro.