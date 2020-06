Las pérdidas se estiman en $us 56 mil millones

Multimillonaria caída de Facebook debido a boicot

Valor. Anunciantes como Univeler y Coca Cola retiraron su publicidad en protesta por lo que consideran pocas acciones contra los mensajes de odio.

Domingo, 28 de Junio, 2020

La compañía estadounidense Facebook perdió $us 56 mil millones de su valor de mercado luego de que grandes anunciantes se unieran en un boicot contra la red social por sus fallas en la regulación de los mensajes de odio y las fake news.

Derrumbe considerable. El precio de las acciones de Facebook cayó en más de un 8%, y se espera que las acciones valgan $us 212.50 cada una cuando los mercados abran el lunes, por debajo de los $us 235 que costaban cuando los mercados cerraron el jueves.

La agencia Bloomberg informó que el valor de Facebook cayó $us 56.000 millones de dólares, añadiendo que la caída también había quitado $us 7.200 millones del patrimonio neto de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de la compañía.

Este derrumbe de las acciones es el más grande que la compañía presenció en varios meses, y está vinculada a las decisiones de multinacionales como Unilever y Coca-Cola de suspender sus publicidades en redes sociales en una campaña contra el racismo.

Decisión firme. El fabricante de productos para el consumidor Unilever dijo que tomó la decisión para protestar contra la abundancia de expresiones de odio en internet. Unilever añadió que la atmósfera polarizada en Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales de noviembre obliga a las marcas a asumir la responsabilidad de actuar.

Unilever, afincada en Holanda y el Reino Unido, se sumó a otras que han retirado su publicidad de las plataformas sociales. Facebook en particular ha sido el blanco creciente de un movimiento para negarle a la compañía ingresos por publicidad para presionarla a hacer más para prevenir expresiones de racismo y violencia en su plataforma. “Hemos decidido que a partir de ahora y hasta por lo menos fin de año, no tendremos anuncios publicitarios de nuestras marcas en las plataformas de redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter en Estados Unidos”, dijo Unilever. “Continuar la publicidad en esas plataformas en estos momentos no ofrece valor para el público y la sociedad”.

El boicot de Unilever se suma al que han puesto en marcha más de 90 compañías en los últimos días. Entre ellas se cuentan Coca-Cola, Verizon, VF Corporation (dueña de Vans o North Face), Ben & Jerry’s o la distribuidora cinematográfica Magnolia Pictures.

Las organizaciones están pidiendo a Facebook que controle más estrictamente los discursos de odio y la desinformación mediante acciones mas asertivas en la red social.

4 de febrero de 2004

es la fecha de lanzamiento oficial de Facebook al espacio cibernético.

2008 en español

desde febrero de ese año se encuentra disponible la versión hispana.

