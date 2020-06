Frentes políticos hacen un llamado al TSE

Piden destinar dinero de propaganda para COVID-19

Elecciones. Vocales reactivan el cronograma rumbo a los comicios nacionales de septiembre. Contemplan una segunda vuelta para octubre.

Sábado, 27 de Junio, 2020

Frentes políticos piden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) reasignar los recursos económicos previstos para la propaganda electoral, para que sean destinados a la lucha contra el coronavirus.

Posición. Los candidatos a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC), Luis Arce y Carlos Mesa, respectivamente, dieron a conocer su posición de forma separada.

Por un lado, Arce señaló que esos recursos económicos deben ser entregados directamente a los municipios que tengan más problemas a causa de la pandemia del COVID-19, pero fue enfático en que no se deben entregar los recursos al Gobierno. “Que se vayan a los municipios, no al Gobierno Nacional, no queremos más corrupción, que vayan a los municipios donde se requieren para combatir el coronavirus”, afirmó. Por su parte, Mesa coincidió en que los recursos del fortalecimiento público del TSE deben ser destinados a combatir la pandemia, pero también pidió al Gobierno invertir en salud todo lo que gasta en publicidad actualmente. “Para Comunidad Ciudadana la salud está primero. Los recursos de fortalecimiento público del TSE deben destinarse a combatir la pandemia, pero también se deben sumar a ello el dinero de la propaganda de Jeanine Áñez y su Gobierno y los gastos superfluos de la ALP”, aseveró Mesa.

Norma. La decisión de la Sala Plena implica aplicar los resultados de la elección válida más reciente, la del 12 de octubre de 2014, de manera que la distribución de recursos tendrá que hacerse conforme al porcentaje de votos obtenidos por las organizaciones políticas que participaron en ellas.

Las reacciones se dan después de que se conoció que el MAS recibirá el 60 % del presupuesto asignado a la propaganda electoral para los próximos comicios de acuerdo a una determinación asumida en la Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), según información publicada por un diario paceño.

Rechazo. Cabe recordar que el pasado jueves, la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, también pidió al TSE no dar dinero a las organizaciones políticas y reasignar esos recursos a favor de la salud.

Ante esto, Copa anunció que, si el Órgano Electoral no toma la iniciativa, la Asamblea con mayoría del MAS llevará adelante un proyecto de ley con el cual los recursos públicos destinados a la campaña electoral de los partidos se reasignen para temas de bioseguridad y salud. “El Tribunal Supremo Electoral debería de hacer un anteproyecto de ley y presentarnos, pero de igual manera la Asamblea Legislativa está trabajando en éste, para que esos recursos puedan pasar al tema de la bioseguridad que se necesita en estos momentos en nuestro país”, indicó Copa. La senadora reiteró que no es justo que, mientras el país atraviesa una emergencia sanitaria, se distribuyan recursos públicos para la campaña de los partidos.

Reactivación del cronograma. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó el Calendario Electoral ajustado, de acuerdo con la ley que permite realizar las Elecciones Generales este 6 de septiembre. “Se aprobó la reanudación de las actividades del Calendario Electoral, respetando la preclusión de las etapas cumplidas y ampliando los plazos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo normal del proceso electoral con las debidas medidas de protección de la salud pública”, señala la nota institucional del TSE. El calendario electoral se interrumpió el 22 marzo, después de que el Gobierno declaró cuarentena total en el país mediante Decreto Supremo 4.199. En consecuencia, el TSE decidió, con carácter excepcional, la suspensión del calendario y del cronograma electoral desde el domingo 22 de marzo.

20 de octubre

Del año pasado fueron las Elecciones Nacionales que fueron declaradas nulas por fraude.

3 de mayo

Debieron llevarse adelante las Elecciones Nacionales, pero se suspendieron por la cuarentena.

Fechas clave

- Difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral – desde el 26 de junio

- Difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña – desde el 24 de julio

- Sorteo público para la selección de jurados de las mesas de sufragio - 7 de agosto

- Inicio de la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación – 7 de agosto

- Conformación de la directiva de mesas de sufragio y capacitación a jurados de mesa – desde el 10 de agosto

- Presentación de excusas para el ejercicio de la labor de jurados – del 10 al 16 de agosto

- Elecciones Generales – 6 de septiembre

- Cómputo y proclamación de resultados – hasta el 13 de septiembre

- Posesión de autoridades electas sin Segunda Vuelta – 4 de octubre

- Segunda Vuelta – 18 de octubre

- Posesión de autoridades con segunda vuelta – 16 de noviembre

Estefany Claros A. /Agencias eclaros@eldia.com.bo