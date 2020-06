Determinación del ICU

UAGRM reprograma calendario académico gestión terminará en marzo del 2021

Dato. Debido a la crisis económica las inscripciones, cambios de carreras, retiro de materias, aportes facultativos, entre otras obligaciones que normalmente cobra la U, serán gratuitas.

Sábado, 27 de Junio, 2020

En una sesión extraordinaria del Ilustre Consejo Universitario (ICU), las autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ aprobó la reprogramación del calendario académico de la siguiente manera: el primer semestre será desde julio hasta principios de noviembre y el segundo semestre desde noviembre hasta marzo del próximo año. Las carreras anualizadas empiezan en julio y terminan en marzo de 2021, así lo confirmó el vicerrector de esta casa de estudios superiores, Oswaldo Ulloa.

Conclusiones. El ICU aprobó esta resolución que sienta las bases del calendario académico, toda vez que se le ha dado la potestad a cada facultad de definir qué materias avanzará por la enseñanza virtual y qué materias las dará a través de clases presenciales con grupo reducidos de 10 a 15 alumnos, por medidas de bioseguridad a propósito de la pandemia que se vive en el país. Para ello “cada dirección de carrera deberá reunirse con el centro interno y evaluar materia por materia la factibilidad de avanzar vía online o presencial”, según informó Adhemar Torrico, estudiante delegado al ICU de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.

Avance virtual. Torrico explicó que todo lo avanzado durante la cuarentena por la vía online está considerado como apoyo académico, en el marco de lo que establece el propio Estatuto Orgánico de la universidad. El delegado al ICU aclaró que cualquier examen o prueba que se haya tomado en este periodo se anula, porque no tiene validez, no está reglamentado. Sin embargo, explicó que el avance de materia a través de la enseñanza virtual sigue siendo válido como ‘apoyo académico’ y que los estudiantes que no pudieron acceder a este sistema, podrán hacerlo para ponerse al día sin que se perjudique, por lo que ningún docente podrá prohibir esta posibilidad.

Año electoral. En junio de este año se tenía previsto realizar la votación para la elección de decanos, jefes de carreras, además de la Federación Universitaria Local (FUL). La gestión de estos cargos concluye el próximo 25 de julio. Sin embargo, el ICU autorizó la continuidad hasta que existan condiciones para celebrar las nuevas elecciones. Rosas señaló que las posibles elecciones generales del 6 de septiembre no será un parámetro para que se lleven a cabo los comicios internos en la Gabriel, ya que considera que en ese mes la curva epidemiológica del Covid-19 estará en el pico más alto.

100 Días académicos Aproximadamente han sido suspendidos por la pandemia, en marzo se terminará la gestión.

