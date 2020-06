Perseguidas por la inseguridad

Asaltadas en dos ocasiones en menos de una semana

Inseguridad. Los delincuentes las tumbaron de la moto y arrastraron a sus víctimas. Una resultó con tres costillas fracturadas e internada en el hospital

Sábado, 27 de Junio, 2020

La inseguridad en las calles de Trinidad se vió plasmada la noche del jueves, cuando una licenciada en enfermería y una fisioterapeuta fueron violentamente asaltadas por dos individuos en motocicleta en la zona del estadio Gran Mamoré.

Se trata del segundo robo en menos de una semana que sufren ambas víctimas en similares características con individuos a bordo de motos y con barbijos.

Una víctima de iniciales E. V. P. de 42 años, relató que se dirigían a dejar medicamentos a casa de un amigo que vive por la zona del cambódromo a las 20.30 horas.

Las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron alcanzadas por los delincuentes quienes aprovecharon en jalarle la cartera provocando que se desestabilicen y cayeran al suelo.

Quien tenía la cartera en sus manos de iniciales A. H. J. de 42 años se llevó la peor parte, debido que fue arrastrada por los antisociales varios metros hasta que por la fuerza el tiro soltó y escaparon raudamente.

Ambas mujeres fueron auxiliadas por los vecinos al escuchar los gritos de auxilio. La fisioterapeuta, se llevó la peor parte, debido que resultó internada con tres costillas lesionadas y dificultades para respirar.La mujer de 42 años indicó que la primera vez que fueron asaltadas ocurrió en la calle Bolívar del barrio Fe y Alegría a la salida del cajero. “Estabamos las dos casualmente cuando me intentaron quitar mi cartera y no pudieron, pero casi pierdo un dedo porque me arrastraron igual”, contó la víctima.

Lamentó que la delincuencia se viene campeando en esta ciudad ante la vista y paciencia de los uniformados policiales que brillan por su ausencia en las calles. “Hay varios delincuentes que están merodeando en los cajeros y montan seguimiento a sus víctimas para luego asaltarlas”, denunció. En el primer asalto, un policía solo le tomó su nombre y número de celular y le indicó que la iba a llamar pero nunca apareció.

En este último hecho, no pudo ir a denunciar a la FELCC pero tampoco se apersonó ningún efectivo para tomarle los datos.

Lubomir Endara SÁnchez eldia@eldia.com.bo