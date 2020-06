Los menores confesaron el abuso a sus abuelos

Dos niños denuncian a un posible pedófilo

Vejamen. La autoridad de la FELCV indicó que aparte de las dos víctimas existen otros dos menores que sentarán denuncia contra el aprehendido.

Sábado, 27 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: Arrepentido. El aprehendido pidió perdón a la familia y aceptó su delito.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en Santa Cruz detuvo a un supuesto abusador de dos menores a denuncia de los abuelos.

Las víctimas fueron abusadas hace un año atrás, según refiere la denuncia y que las víctimas decidieron romper el silencio contándole a sus abuelos durante un viaje que hicieron junto a sus padres al departamento de Cochabamba.

El director de la FELCV José María Velasco Villarroel, informó que el agresor aprovechó su condición de vecino de los menores para atraerlos comprándoles dulces y caramelos y cometer sus vejámenes contra ambos hermanos.

“José Fernando Marañón es autor confeso de haber abusado de los menores y para evitar ser denunciado amenazó a sus víctimas que si contaban lo sucedido, tomaría represalias contra sus padres”, explicó Velasco.

La denuncia fue sentada en la FELCV de Cochabamba quienes mediante un trabajo coordinado con sus pares de Santa Cruz se movilizaron y lograron ubicar al agresor y aprehenderlo en su inmueble para sentarlo ante un juez cautelar.

Velasco informó que aparte de este caso existen otras dos víctimas que se apersonarán a sentar denuncia contra el aprehendido por lo que no se descarta que se trate de un supuesto pedófilo.

El aprehendido al momento de ser presentado a los medios reconoció sus vejámenes asegurando en palabras textuales. “Acepto mis errores, disculpen”, dijo a los medios de comunicación.

La autoridad policial recomendó a los padres, enseñar que hay partes del cuerpo que no deben ser tocados por desconocidos. “Tiene que haber más comunicación con sus niños y los padres deben saber que no pueden dejar a sus hijos con otras personas que no conozcan sea de su entorno familiar o no”, aseguró.

Preso por abusar de discapacitada

El Juzgado Público, Civil y Comercial de Turno de Instrucción Cautelar Familiar del Centro Integrado de Justicia del Municipio de Pailón dispuso detención preventiva para Juan C. F. M. por el delito de violación cometido en contra de una mujer con discapacidad intelectual.

De acuerdo a los antecedentes, el 23 de junio a horas 8:00 de la mañana efectivos de la FELCV se constituyeron en una localidad del municipio de Pailón a denuncia de la abogada de la víctima, que indicó que su cliente de 31 años con discapacidad intelectual presuntamente, habría sufrido violaciones por parte de sus vecinos.

Según las investigaciones preliminares, el imputado vive al frente del domicilio de la víctima y el 19 de junio, mediante artimañas y engaños, el sospechoso y su hermano habrían convencido a la víctima para ir a su casa; sin embargo, terminaron llevándola a la fuerza a una cama donde Juan C. F. M. la habría agredido sexualmente.

Aparentemente esta no sería la primera vez que la mujer era vejada y se sospecha que el hermano también habría participado de los abusos.

