A nivel nacional

Entre enero y junio, la Policía registró 56 feminicidios y 14.093 casos de violencia contra la mujer

Viernes, 26 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Internet

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informó que entre enero y junio de este año, se registraron 56 feminicidios y 14.093 casos de violencia contra de la mujer, en todo el país.

"Con los últimos tres hechos que se registraron en la ciudad de El Alto ya suman 56 feminicidios, de los cuales, la FELCV atendió 52 en todo el país", informó el director nacional de esa repartición policial, Juan Carlos Alarcón.

El jefe policial detalló que durante el periodo de la cuarentena por el COVID-19, se registraron 21 feminicidios en distintas regiones del país.

Alarcón indicó que tres personas fueron aprehendidas por el delito de feminicidio que se registró en la zona Yunguyo, donde Isabel C. Q., de 62 años, y Elena C. C., de 65, fueron encontradas sin vida en un domicilio de esa localidad.

Hace poco se detuvo a dos individuos, quienes fueron imputados por el delito de feminicidio, pues fueron vistos con las víctimas, por última vez, en vísperas de San Juan. /ABI