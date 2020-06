Rinden homenaje

Policía lamenta su primer fallecido por covid-19 en la ciudad de La Paz

Viernes, 26 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: En honor al primer policía que falleció por Covid-19 en el cumpliendo del deber, el Sargento 1° Juan Pablo Laura Rivero fue condecorado con el grado de Suboficial 2°. Foto: APG

El sargento primero Juan Pablo Laura perdió la vida debido al COVID-19, siendo el primer efectivo de la Policía que fallece por la enfermedad en la ciudad de La Paz. Sus camaradas le rindieron un homenaje este viernes en la sede de Gobierno.

“Es el primero que ha caído en la ciudad de La Paz. Me siento triste y también tengo mucho coraje con relación a aquella gente que no cumple las normas de bioseguridad, no cumple las normas vigentes”, lamentó el comandante departamental, coronel Wilson Ortiz.

La Policía honró al fallecido con el ascenso póstumo al grado de suboficial segundo y la condecoración al valor.

El Comandante señaló que el fallecido ha trabajado en los diferentes operativos en entidades financieras, centros de abasto, mercados.

“Los policías también son seres humanos, a diario nos despedimos de nuestros familiares sin saber qué va a pasar”, el Coronel a tiempo de pedir a la población que “respete la memoria de los caídos y que dé estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad”.

Señaló que antes de la flexibilización de la cuarentena se tenía sólo 18 efectivos contagiados con COVID, pero ahora ya se registra 103 en La Paz.