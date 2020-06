Plantean flexibilización

Anuncio de la Alcaldía sobre la 'Nueva Normalidad' genera polémica

Debate. Las medidas serán analizadas y determinadas, de manera oficial, hoy luego de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

Viernes, 26 de Junio, 2020

La alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa señaló que se está trabajando para que a partir del 1.o de julio se inicie la cuarentena dinámica en el municipio, adelantó que se flexibilizarán 3 días de la semana y dos días continuarán siendo rígidos, esto para controlar que no haya un gran incremento de casos de COVID-19.

Detalles de la normativa. Sosa indicó que el día de hoy se realizará una ampliación de gabinete para determinar las nuevas medidas que regirán a partir del 1.o de julio en relación a la cuarentena del municipio, sin embargo, adelantó que se flexibilizará por lo menos 3 días de la semana para que las personas puedan salir a trabajar, reconociendo que las personas necesitan generar ingresos. “Somos conscientes de que la gente no puede seguir encerrada, estamos trabajando las medidas de la nueva normalidad, pero de una manera escalonada”.

Medidas planteadas. Sosa dijo que los eventos deportivos, culturales y sociales, además de ir al colegio, aún no serán permitidos. Respecto al sector transporte, informó que no podrán salir el 1.o de julio, “por favor, los vamos a citar, les vamos a explicar, no puede haber un aumento del pasaje, más aún cuando hemos visto y verificado en muchos hogares de nuestros distritos, que hay una gran disminución de nuestras economías, así que pedimos el diálogo y vamos a presentar cómo se va a activar”, explicó.

COED dice que definirá la flexibilización. “Vamos a esperar que la Alcaldía municipal de Santa Cruz pueda en el COED informar y proponer las medidas que está planteando, tomando en cuenta que esta es la instancia que debe recibir la propuesta municipal para implementar todas las normativas de bioseguridad que se deben implementar”, manifestó el director del SEDES, Marcelo Ríos, respecto al anuncio de la alcaldesa interina Angélica Sosa.

La autoridad de salud puntualizó que es el COED el que debe determinar las nuevas medidas que se asumirán respecto a esta emergencia por el COVID-19.

1° de Julio

Es la fecha en la cual, se entre en la nueva normalidad, luego de mas de 100 días de cuarentena.

Allison Cuéllar acuellar@eldia.com.bo