Alcaldía cruceña adelanta que desde el 1 de julio se prevé volver a una 'nueva normalidad'

Las medidas serán lanzadas, de manera oficial, mañana (viernes), luego de la reunión del COED.

Jueves, 25 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa. Foto: Web

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, adelantó el jueves que, a partir del 1 de julio, la capital cruceña ingresará en una "nueva normalidad", después de permanecer en cuarentena estricta desde el domingo 22 de marzo, como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

"Esta nueva normalidad está sujeta a la responsabilidad social y a que no podemos seguir encerrados, pero queremos ser muy responsables en decir que no vamos a largar las actividades de golpe, sino que serán paulatinas, escalonadas, con horarios; estamos trabajando en la alternancia de salir tres días y estar cuatro de restricción, por ejemplo", dijo Sosa.

Además, dijo que los eventos deportivos, culturales y sociales, además de ir al colegio, aún no serán permitidos. "Al transporte público indicarles que el 1 de julio no pueden salir, los vamos a citar y explicar que no pueden elevar el pasaje", agregó.

Las medidas serán lanzadas, de manera oficial, mañana (viernes), luego de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

/ABI