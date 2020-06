Dirigente del Trópico

Loza dice que el Trópico jamás hará guerrillas y que se tumbará al Gobierno mediante las urnas

Jueves, 25 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: El dirigente Leonardo Loza. Foto: Archivo

Después de que el viceminsitro de Régimen Interior dijo que existe la posibilidad de que nazca una narco-guerrilla en el Chapare, el dirigente Leonardo Loza aseguró que el Trópico de Cochabamba jamás armará guerrillas y que no son necesarias, puesto que su intención es tumbar al Gobierno a través de las urnas.

“En el Trópico, recalco, no va haber guerrillas. Nosotros hemos decidido, al igual que todo el pueblo boliviano, tumbar a este gobierno democráticamente en las urnas, esa es nuestra arma letal que podemos considerar, la que va a derrotar a cualquier derecha”, dijo Loza a radio Kawsachun Coca.

El dirigente reaccionó debido a que el viceministro Issa manifestó que hechos como la detención de una persona con municiones, la destrucción de antenas de comunicaciones y secuestro de un policía, le llevaban a pensar de que existe la posibilidad de que aparezca una narco-guerrilla en el Chapare.

Loza sostuvo que la versión del Viceministro es absurda y está fuera de contexto. “No sé si están en sus cabales algunos personeros de la dictadura del gobierno del Palacio”, agregó.

Aseveró que el “Trópico jamás va a armar guerrillas” ni incurrirá en violencia, sino apostará a la vida y a la salud.

“Vamos a apostar a ganar a la derecha en las urnas democráticamente. No es necesario conformar guerrillas. No sé por qué se asusta, no sé por qué tienen miedo al pueblo boliviano”, agregó. /ERBOL