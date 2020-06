En Los Lotes

Hombre que murió con síntomas de COVID-19 continúa en su casa desde hace tres días

Jueves, 25 de Junio, 2020

Un vecino del barrio Fortaleza, de la zona Los Lotes, Santa Cruz, pide ayuda para dar cristiana sepultura a su padre que falleció en su casa hace más de tres días con síntomas de coronavirus.

El hijo del fallecido difundió un video en el que muestra a su anciano padre sin vida, tendido sobre una cama. Contó que ante del fatal final llevó a su padre al hospital del Distrito 12, sin embargo, por la falta espacio y reactivos, tuvo que volver a casa con su progenitor enfermo, que al no resistir falleció.

“Aquí el cuerpo de mi padre ya fallecido hace dos noches. Cuando estaba con vida lo llevamos al hospital del Distrito 12, como no había reactivos y no hay espacios en ningún hospital, del hospital nos mandaron con él. (…) Nosotros vivimos en Los Lotes, sobre la avenida Nuevo Palmar, atrás del surtidor El Palmar. En la parada 15, ahí nos encontramos todavía con el cuerpo de mi padre, por favor, le rogamos, necesitamos para darle cristiana sepultura, ya no podemos seguí aquí con mi padre, señores”, relata en el video el hijo del fallecido.

Según la denuncia, antes de la muerte del abuelo, sus familiares llamaron al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz y a las brigadas médicas para que puedan auxiliar al enfermo, sin embargo, no recibieron respuesta oportuna.

“Ya va ser semana y media, hemos llamado al Sedes, hemos llamado a algunas brigadas, a los teléfonos que sale en televisión, pero nadie se acercó. Él ha fallecido con síntomas de COVID-19, lo tenemos aquí, ya no podemos tenerlo, somos de bajos recursos, por favor necesitamos la ayuda a las personas de buen corazón”, clama el hijo de la víctima del virus en el material audiovisual que fue difundido en las redes sociales.

El ciudadano aprovechó la situación para pedir a la gente cuidarse, cumplir las normas de bioseguridad y no salir de casa si no es muy necesario.

“Le pido a la ciudadanía que se cuide, que se cuide, que sale caro fallecer, que cuide a su familia, tengan bioseguridad en su casa, no salgan mucho, hagan caso, porque hay mucha gente que no hacen caso y se hacen la burla”, finalizó.

En otro video, un vecino donde se produjo la muerte también pidió ayuda y relató que los familiares de la víctima son de escasos recursos para cubrir los gastos del sepelio.

También pidió a las autoridades tomar pruebas a la familia del fallecido, porque es muy probable que también estén infectados.

“Ha fallecido un vecino en el barrio Fortaliza por causa del COVID-19, lleva tres días que no puede ser enterrado, está muerto en su casa tres días. La familia es de escasos recursos, no han podido tener las medidas necesarias. Pedimos que puedan ayudar a esta familia, necesitan víveres, alimentos”, indicó. /Urgente