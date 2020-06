Ambos sostuvieron llamadas telefónicas

Investigan a jefe antidroga por su relación con Araujo

Narcojet. La investigación se desprende de la incautación en México de 1 tonelada de cocaína que salió del departamento del Beni en Bolivia.

Jueves, 25 de Junio, 2020

El fiscal de distrito de Santa Cruz Roger Mariaca confirmó que un jefe de una unidad de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (GIOE) es investigado por una supuesta relación con el excapitán de Policía Orlando Araujo Becerra vinculado al caso narcojet.

“Según declaraciones del señor Araujo, recibió una llamada de teléfono de un mayor de policía de apellido Gómez Caero, y se tiene a la fecha una solicitud de pericia a sus celulares”, afirmó Mariaca, aclarando que la investigación develará si existe o no un grado de participación directa entre el excapitán con el mayor.

La pericia de los celulares establecerá si corresponde o no citar a declarar al jefe policial en calidad de testigo.

Lo declarado por Araujo, es parte del expediente de medidas cautelares de Araujo de su audiencia cautelar que se llevó a cabo ante el juez Manuel Baptista, el 14 de mayo pasado.

“Todo eso está en mi teléfono, pueden verlo, ellos lo tienen porque me secuestraron el teléfono”, dijo textualmente Araujo. El exoficial dijo que la Policía siempre supo sobre su paradero, y que su implicación en el caso es falsa.

“Fui policía y he manejado todas las armas, entonces no pueden encontrar harina en mi casa, siempre tengo una y otra cosa, cacerinas que no son de juguete”, explicó en relación a las armas incautadas en su inmueble. Se decomisó una pistola calibre 25 milímetros, 774 proyectiles calibre 5.56, 9 y 22 milímetros y equipos de rastreo satelital.

Araujo negó ser parte de la operación de transporte de una tonelada de cocaína encontrada dentro el narcojet en México y encaró a los fiscales que deberían agarrar a las cabezas y no a la parte media. ¿de quién es la droga?, ¿quién la mandó? Si es mexicano, ¿quién envió o recibió la plata para comprar la droga?” cuestionó en audiencia.

Indicó que mover una tonelada de droga logística porque no se trata de dos kilos o de un señor que vende en la esquina y los compró».

El Ministerio Público en Santa Cruz considera a Araujo pieza clave para esclarecer los nexos que pueden haber entre narcos mexicanos y bolivianos.

El 28 de enero el jet matrícula N18ZL aterrizó en el aeropuerto de Guayaramerín (Beni), y creen que allí cargaron la tonelada de cocaína, además de combustible, antes de partir con destino a México.

El expediente refiere que Araujo incluso amenazó con el código del silencio a un responsable de la torre de control de Guayaramerín para que no brindara información del jet. “me amenazó con el código del silencio, o si no te mueres”, dijo un implicado que guarda detención preventiva.

2 Pilotos

Bolivianos están presos en México.

40 Minutos

Estuvo el jet en el aeropuerto Beniano.

Redacción/El Día eldia@eldia.com.bo