Padres de Familia de colegios particulares niegan participación en acuerdo de pensiones anuncian movilizaciones

Representantes de Padres de Familia de Colegios Particulares niegan que participación en acuerdo sobre el tema de pensiones cuyos descuentos, anunciado hoy determinan que se debe pagar entre 6 y 28 % de acuerdo a distintos parámetros. Los padres de familia piden que en el mejor de los casos el descuento del 50% caso contrario anunciaron movilizaciones.

Grushenka Romero, una de las representantes de padres de familia de colegios privados de La Paz, informó que no llegaron a ningún acuerdo con el ministerio de educación y que las disposiciones anunciadas hoy fueron acordadas entre colegios y el ministerio, anunció con movilizaciones.

“Como representante, y a nombre del presidente de la Junta Escolar de Padres de Familia de Colegios Particulares, José Antonio comunicamos que nosotros no llegamos a ningún acuerdo con el ministro. Sí hemos participado en una reunión sola con él y dijimos que nos íbamos insatisfechos porque no se logró nada y él quedó en convocarnos a una próxima reunión y hasta la fecha nunca se hizo la convocatoria a esa reunión para podernos reunir y negociar con ANDECOP por eso nunca participamos del acuerdo que se anunció hoy con conferencia de prensa, es totalmente falso”, manifestó Romero.

Agregó: “Nosotros nos mantenemos en nuestro voto resolutivo de que no se paga nada. Hay un incumplimiento de contrato por fuerza mayor no hay una reglamentación para que digan los colegios que están pasando clases virtuales, se seguirá asesorando a los padres de familia. Por su parte el presidente de la Junta Escolar de Padres de Familia de Colegios Particulares, José Antonio Pereira, informó que este lunes hubo una reunión de al menos cinco horas con el ministro de Educación. Luego de justificaciones, se quedó en una segunda reunión, que será entre el miércoles o viernes, en la que participará la Andecop para definir el porcentaje de descuento en las pensiones sin embargo y no fueron convocados a la reunión en la que se definió que el descuento de pensiones sea de entre 6% y 28 % anunciado por el ministerio.

Tanto los representantes como padres de familia de diversas Unidades eEducativas anunciaron movilizaciones desde mañana desde la plaza San Francisco hasta el ministerio de Educación pidiendo la renuncia del ministro Cárdenas por discriminación contra los alumnos de los pueblos y alrededores de las ciudades al obligar a las clases virtuales. Además de atentado contra la población que hace esfuerzos para que nuestros hijos estudien en colegios particulares.

“Queremos dar a conocer que se quiere pagar las pensiones pero del 50% debido a la pandemia y crisis que atraviesan muchos hogares bolivianos”, agregó

A medio día, el ministro de educación, Víctor Hugo Cárdenas, determinó que los padres de familia que tengan hijos en colegios particulares tendrán un descuento del 6% al 28% en las pensiones dependiendo de que la unidad educativa cuente o no con una plataforma virtual, la cantidad de estudiantes y el monto de la pensión.

Informó además que los colegios que aún no cuenten con plataformas virtuales, tienen un lapso de 15 días para crearla y capacitar a sus maestros de manera gratuita en el ministerio de educación.

