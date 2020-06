Santa Cruz

Cenetrop revela que lleva 20 días de retraso en procesar pruebas COVID-19, por la falta de equipos

Miércoles, 24 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: Acumula 4 mil test sin procesar. Foto Ilustrativa Cenetrop

El Centro de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), el laboratorio más importante de Santa Cruz, lleva un retraso de 20 días en el procesamiento de pruebas de COVID-19, debido a la falta de equipos que padece y que le impide una mayor productividad, informó este miércoles Martha Aramayo, encargada del área de Análisis y representante del Sindicato de Ramas Médicas en la entidad.

“Tenemos más de 4.000 pruebas pendientes, porque tenemos un retraso de 20 días para lo que son los análisis de los pacientes que tenemos esperando que se puedan realizar las pruebas”, dijo Aramayo en entrevista con radio ERBOL.

Indicó que los últimos resultados que había dado el laboratorio, antes del miércoles, correspondían a muestras realizadas entre el 2 y 3 de junio, es decir, tres semanas atrás.

La encargada explicó que el laboratorio sólo cuenta con dos equipos que le permiten realizar unas 500 pruebas al día, pero están ingresando entre 1.000 a 1.500 cada jornada, lo cual genera el retraso.

“Se hace los que se puede con todo el material que tenemos, no se puede hacer más”, lamentó,

Debido a la falta de equipos, el Cenetrop se declaró en emergencia. Está solicitando públicamente al Ministerio de Salud que se le dote de termocicladores, que los instrumentos que sirven para detectar el virus en las muestras.

Aramayo señaló que el laboratorio requiere de unos cuatro termocicladores para abastecer el procesamiento de las muestras que se envían cada día al Cenetrop.

Anunció que, de no ser escuchados, seguirán haciendo pública la demanda e incluso se podría llegar a ya no recibir las muestras mientras no se puedan procesar.

/Erbol