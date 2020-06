DDHH-de-El-Alto-respalda-a-la-senadora-Eva-Copa

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto (APDH El Alto), David Inca, expresó este miércoles su respaldo a la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, contra lo que calificó de persecución política del Gobierno de Jeanine Añez, pues fue denunciada por el Ministerio de Defensa por los ascensos al grado de general en las Fuerzas Armadas (FF. AA.), también por la promulgación de las leyes de postergación de las elecciones generales, previstas para el 6 de septiembre próximo.

El representante de DD. HH. resaltó que la carta enviada por Copa a Jeanine Áñez refleja el pensamiento de la mayoría del pueblo porque hace prevalecer las necesidades para enfrentar primero la pandemia, crear políticas integrales para que las familias humildes accedan a los alimentos y de esa manera no salgan de sus hogares, así como tomar otras medidas para evitar las largas filas en los bancos.

"Este Gobierno es inclemente, soberbio y está estigmatizado de corrupción, mientras nuestro pueblo sufre y hace largas filas para cobrar los bonos, hasta los ancianos llegan de sus poblaciones alejadas y tropiezan con el mismo problema de encontrar aglomeraciones, existe la necesidad de tener un Gobierno elegido por los bolivianos y en las urnas", dijo.

“Como institución de Derecho Humanos, respaldamos la nota que ha presentado (la presidenta del Senado) que representa realmente todo lo que es el sentir del pueblo, hay todos los días gente que está haciendo fila para trámites del banco y eso no cuestiona la señora Áñez. Son 80 días en que este Gobierno de transición no ha hecho nada con relación a la prevención y eliminación del COVID-19 y está culpando a los municipios y ciudadanos; creo que ahí ellos no tienen moral para poder cuestionar o querer ampliarse más su mandato, su tiempo ha terminado y ellos también tienen que respetar lo que dice la Constitución” manifestó Inca.

En ese marco, Inca sugirió que a pesar de que DD. HH. de El Alto respalde a la máxima autoridad legislativa, también sus asesores presenten la denuncia correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir garantías cautelares por los agravios sufridos debido a que ya no parecería una lucha ideológica sino un campo que mella la dignidad de la persona, sabiendo que Copa está respaldada por la Constitución Política del Estado y la normativa del Senado para ejercer sus funciones como Órgano legislador fiscalizador.

Inca mencionó que las Elecciones Nacionales deben realizarse de acuerdo con las medidas que adopte el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque es el Órgano encargado... un Gobierno elegido por los hermanos bolivianos, y que ahora se necesita para la lucha contra el COVID-19, sacará adelante la economía del país y ayudará a las familias que se encuentran en extrema pobreza.

/Urgente