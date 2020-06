La noche de ayer

Liberan al policía que se encontraba secuestrado por los 'autoconvocados' de K'ara K'ara

Miércoles, 24 de Junio, 2020

El efectivo policial, que se encontraba secuestrado por vecinos "autoconvocados" de K'ara K'ara, en represalia a la detención de tres de sus dirigentes, fue liberado anoche.

"Estoy bien, me han abrigado, me han tratado bien, más bien les agradezco por no llegar a la violencia", dijo la víctima. Mientras, uno de los responsables del hecho remarcó que están entregando "sano y salvo" al uniformado.

"No lo hemos tocado, no lo hicimos nada, ni verbalmente le dijimos nada, al contrario, lo hemos tratado bien y nosotros también queremos que a nuestros compañeros los traten así y que nos devuelvan como nosotros estamos devolviendo humanitariamente", afirmó.

Según un reporte de la red Unitel, la liberación del efectivo policial fue posible tras un diálogo sostenido entre la Defensoría del Pueblo y los pobladores del sector de K'ara K'ara, en Cochabamba.

Horas antes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, exigió al "evismo", en referencia a los seguidores del expresidente Evo Morales, liberar de inmediato al uniformado y advirtió que el Estado responderá con todo el peso de la ley contra los autores del hecho, que calificó como "terrorismo". /ABI