Los cocaleros del Chapare dan por cerrado el 6-S como fecha para las elecciones

Leonardo Loza, dirigente del sector, está confiado en que el binomio Arce- Choquehuanca ganará los comicios del 6 de septiembre y dice que en caso no fuere así, es porque se maquinó un fraude electoral, 'no hay otra forma en que pierda el MAS', subrayó.

Martes, 23 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: Leonardo Loza, dirigente del Chapare.

“El tema de las elecciones para el 6 de septiembre es un tema que está cerrado”, es así que los cocaleros del Trópico de Cochabamba, anunciaron que no permitirán una postergación más de las elecciones generales. Leonardo Loza, dirigente del Chapare confía en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ahora pueda activar el cronograma electoral y aseguró que el sector cumplirá con las medidas de bioseguridad para evitar más muertes y contagios del coronavirus en esa región.

Tras la muertes del alcalde de Entre Ríos por COVID-19, Loza está consiente que el virus puede acabar con las vidas de los bolivianos, por lo que explicó que ya la gente usa barbijos y trata de evitar el contagio con cítricos, hojas del eucalipto y el jengibre.

“Para nosotros las elecciones del 6 de septiembre tienen que darse, no hay vuelta atrás, se concreta y se lleva adelante las elecciones generales en nuestro país”, sostuvo el dirigente en declaraciones a Urgente.bo.

El Ministerio de Salud proyectó que hasta septiembre, los casos de coronavirus en Bolivia estarán por los 130.000. Leonardo Loza rechazó esa cifra y dijo que la asume como un “chantaje” del gobierno de la presidenta Jeanine Áñez para prorrogar su mandato.

“Nosotros vamos evitar que se llegue a los 130.000 casos, ese es el desafío. Lamentamos que el gobierno no tenga la facultad de encarar el desafió de contener el coronavirus, creemos que la pandemia no solo será hasta septiembre, sino más allá. No buscamos que hayan más 100.000 contagios, vamos a ver las formas para no llegar a ese extremo”, acotó el cocalero del Trópico de Cochabamba.

Loza está confiado en que el binomio Arce- Choquehuanca ganará los comicios del 6 de septiembre y dice que en caso no fuere así, es porque se maquinó un fraude electoral, “no hay otra forma en que pierda el MAS”, subrayó.

/Urgente