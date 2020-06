Choque dice que si Áñez no está de acuerdo con las elecciones, que no participe

En medio de la controversia sobre la fecha de los comicios, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo este martes que si la presidenta interina y candidata, Jeanine Áñez, no está de acuerdo con realizar las elecciones, no debería seguir participando en el proceso electoral.

“Lo que pretende ella es lavarse las manos. Si (Áñez) no está de acuerdo con las elecciones, que no participe; que lo diga abiertamente, que su alianza JUNTOS no va a participar en las elecciones”, pidió la autoridad legislativa a la mandataria.

Añadió que la presidenta al promulgar la ley que permite realizar las elecciones el 6 de septiembre no está haciendo un favor, sino que está cumpliendo la Constitución Política del Estado. Además señaló que el proyecto de ley para las elecciones fue elaborado y planteado por el Órgano Electoral.

Choque fue más allá al indicar que el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero supuestamente sería afín al actual gobierno interino puesto que fue designado por Áñez.

Respecto a las proyecciones del Gobierno en relación al número de casos de coronavirus durante la primera semana de septiembre en que se tiene prevista la votación, Choque manifestó que espera que el Ejecutivo no esté buscando el crecimiento de la pandemia con fines políticos.

“Ojalá que no sean ellos quienes están buscando esa cifra”, advirtió Choque. En ese entendido pidió al Ejecutivo y particularmente, al Ministerio de Salud velar por la prevención sanitaria frente a la pandemia dotando de todas los equipos y condiciones de bioseguridad a los hospitales y al sistema de salud. /ERBOL