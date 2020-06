Coronavirus

La cantidad de infectados por día en La Paz creció de 3 a 25

El dato nuevo es que el macrodistrito rural de Hampaturi reportó su primer paciente luego de más de 90 días de la pandemia.

Martes, 23 de Junio, 2020

La cantidad promedio por día de infectados con coronavirus en el municipio paceño creció de 3 (registro del 1.o de junio) a 25, con datos hasta hoy. Los enfermos activos suman 622, según el reporte que compartió el alcalde Luis Revilla en redes sociales.

Restricciones. “Al domingo, reportamos 622 casos activos, 172 casos recuperados, 252 pacientes en el Centro de Aislamiento y 59 pacientes en el hospital municipal de La Portada", escribió el burgomaestre.

El aumento de casos en este mes es ocho veces mayor al periodo previo a la cuarentena flexible. Sin embargo, la cantidad de infectados aún se controla en el sistema de salud municipal ya que en el hospital La Portada se ocupa el 73 % de la capacidad y en el Centro de Aislamiento el 42 %.

Desde que comenzó el reporte de la enfermedad en el municipio suman 815 las personas que dieron positivo. El dato nuevo es que el macrodistrito rural de Hampaturi reportó su primer paciente luego de más de 90 días de la pandemia.

En esta línea, Periférica tiene 171 casos positivos; Sur, 150; Max Paredes, 148; Cotahuma, 115; Centro, 104; San Antonio, 98; y Mallasa tiene 4.

Desde el martes, el municipio paceño ingresa a un periodo de restricciones para controlar la velocidad de contagios de coronavirus y evitar un riesgo de colapso del sistema de salud. Entre las nuevas disposiciones se tiene la salida de personas según terminación de carnet de identidad, en días par e impar.

Molestia del ministro Arias. Por otro lado, continúa el conflicto por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó ayer lunes que en tres semanas la Gobernación de La Paz ha destruido lo que se armó en meses en la gestión de salud en la región.

Hace tres semanas, el gobernador Félix Patzi destituyó a René Sahonero como director del SEDES y puso en su lugar a Eberth Osco, bajo el argumento de que el primero no coordinaba con el Gobierno Departamental.

“En tres semanas de intervención del SEDES por parte de la Gobernación, se ha destruido lo que se armó en meses, nuestros equipos ERA (Respuesta Rápida) no están funcionando, llamen ustedes al 168 (línea de atención) no hay quien conteste, la gente está impaga y esto no puede ser”, dijo Arias en un acto de entrega de respiradores en la ciudad de El Alto.

Indicó que, por ejemplo, los respiradores ya se tenían que haber entregado antes, pero no existe un SEDES que tome el mando de la salud en el departamento.

Arias agregó que la situación en las provincias es grave, porque los médicos se sienten abandonados, no tienen equipos y no tienen quién los fiscalice.

A su turno, la ministra de Salud, Eidy Rosa, llamó a la Gobernación a que revise su actitud, puesto que no se está dando curso a las acciones para contrarrestar la pandemia.

Exhortó a trabajar todos en coordinación, pero advirtió que de no ser así, se tomarán medidas.

En el penal de San Roque

Reportan que hay más contagiados con COVID-19

El jefe de la Unidad de Epidemiología, Jhonny Camacho, informó el lunes que existen más personas contagiadas con el COVID-19 en el penal de San Roque y anunció que se está coordinando con las autoridades jurisdiccionales para mejorar a futuro las condiciones de los privados de libertad.

"Entre los confirmados están varios internos de la cárcel pública. Se ha conversado con las autoridades jurisdiccionales, tanto del Tribunal Departamental de Justicia como del Ministerio Público para tomar acciones conjuntas y a futuro podamos dar mejores condiciones para que la propagación sea menor", dijo Camacho.

Sin embargo, por lo "sensible de la población carcelaria", la autoridad evitó dar la nueva cifra de infectados, aunque inicialmente en pasados días se dio a conocer que un recluso y dos guardias que los acompañaron a un hospital dieron positivo a la enfermedad.

Agregó que ayer el Servicio Departamental de Salud (SEDES) logró aislar a los casos positivos como a los sospechosos en coordinación la Gobernación de la cárcel.

En los siguientes días se tomará la muestra de COVID-19 a todos los contactos indirectos y directos de los casos positivos./ABI