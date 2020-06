Anunciado por RRSS

'Tata' Quispe da negativo a primera prueba del coronavirus

Lunes, 22 de Junio, 2020

El director de Coordinación con los Movimientos Sociales, Rafael Quispe, dio negativo al primer examen de coronavirus e informó que no puede encontrar un centro de salud para que médicos puedan atenderlo de las dolencias que lo aquejan.

Ayer, Quispe dijo que sentía los síntomas de dolor de cabeza y garganta. Luego se internó en una clínica privada.

“Queridos Hermanos: Agradezco profundamente su preocupación, lastimosamente tengo un problema de salud y salió negativo las primeras pruebas de #Codiv19; sin embargo, no encuentro clínica para atender mis dolencias. Pero me preocupa de no ser yo (otra) sería otra la historia”, escribió el aymara en su cuenta en Facebook. /Urgente