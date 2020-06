Solo el 30%

Denuncian baja ejecución presupuestaria de la Gobernación de Cochabamba en lucha contra el covid-19

Lunes, 22 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: La asambleísta departamental por el frente Único, Lizeth Beramendi. Foto: Opinión

La asambleísta departamental por el frente Único, Lizeth Beramendi, denunció este lunes que la Gobernación ejecutó sólo el 30% de su presupuesto destinado a la lucha contra el coronavirus COVID-19 en Cochabamba.

"De los 44 millones de bolivianos para el programa de lucha contra el coronavirus, hasta el 19 de junio, la Gobernación ha ejecutado sólo el 30% y el 70% sigue guardado", lamentó la asambleísta.

Beramendi aseguró que la Gobernación, aparentemente, carece de un plan de ejecución presupuestaria para la lucha contra la pandemia, pese a que esta región registró hasta ayer 2.551 casos confirmados de COVID-19 y se constituye en el tercer departamento más afectado del país.

"No saben en qué van a gastar, no alquilan un lugar, por ejemplo, un hotel para centro de aislamiento, no compran camas, no equipan, no contratan personal, ni compran medicamentos", manifestó.

Según la asambleísta, la gobernadora Esther Soria no está trabajando para vencer el coronavirus en Cochabamba. "Es preocupante, es indignante, porque la gente se está muriendo fuera de los hospitales y en las puertas de los nosocomios y calles", protestó.

Por ello anunció la presentación de una acción de cumplimiento para que un juez ordene a la Gobernadora dar cumplimiento a la ley departamental de emergencia sanitaria.

"Estamos hablando de la ley que declara prioridad departamental la lucha contra el COVID, con esta ley la Gobernación debe equipar laboratorios, contratar personal, comprar insumos, medicamentos, hacer centros de aislamientos, tareas que hasta la fecha no ha ejecutado", apuntó. /ABI