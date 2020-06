Tras fijación de la fecha

Mesa: 'En el momento en que la Presidenta promulga la ley se hace plenamente responsable'

Lunes, 22 de Junio, 2020

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sostuvo este lunes que la presidenta Jeanine Áñez, al promulgar la ley de elecciones, se hizo responsable plenamente de lo que pueda ocurrir el 6 de septiembre.

Le recordó a la mandataria que cuando promulga una ley es responsable de ello y no puede decir lo contrario.

“La promulgación de la ley establece su plena total e inexcusable responsabilidad en cualquier cosa que pueda pasar el 6 de septiembre”, dijo Mesa en contacto con Cadena A.

El candidato de CC respondió así después de que Áñez lo incluyó, junto a Luis Arce y Evo Morales, entre quienes la presionaron para promulgar la ley y ahora deben hacerse responsables de las consecuencias de llevar adelanta la votación en medio de la pandemia.

Mesa señaló que, si la opinión de la Presidenta es que la elección no debería realzarse el 6 de septiembre, “pues no promulgaba la ley, tan simple como eso”.

“Cuando un presidente no está de acuerdo con una ley, no anda acusando a terceros y buscando chivos expiatorios, simplemente dice ‘yo por estas razones no promulgó la ley’. En el momento en que la Presidenta promulga la ley se hace plenamente responsable, independientemente de lo que ella diga”, acotó.

Consideró una contradicción e incongruencia que la mandataria promulgue una ley con la que no está de acuerdo.

No obstante, Mesa manifestó que el 6 de septiembre debe “ser entendido como un momento en el que la curva de la pandemia va a bajar”.

Aseguró que su responsabilidad, como candidato, es ganarle las elecciones al MAS. /ERBOL