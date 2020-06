En la segunda jornada

Rastrillaje detecta más de 15.400 casos sospechosos de covid-19 en la Villa y Plan Tres Mil

Domingo, 21 de Junio, 2020

El responsable del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Santa Cruz, Rolando Ribera, informó que se han identificado a 15.403 personas sospechosas de portar el coronavirus COVID-19 durante el rastrillaje en los distritos municipales 7, zona Villa Primero de Mayo, y 8, zona del Plan Tres Mil.

"En casos sospechosos se tiene 15.403 y los mismos han sido divididos de acuerdo a la encuesta que se realiza, (es decir) leves sospechosos 12.339, medianamente sospechosos 1.422 y altamente sospechosos 1.642 personas. Además, se han encontrado a 130 casos positivos de COVID-19", detalló Ribera.

Añadió que estas cifras son "bastante contundentes", lo que significa también que el plan de rastrillaje "no es solo el levantamiento de estadísticas porque las mismas no servirían de nada si es que no se actúa".

En ese sentido, dio a conocer que se está llevando asistencia médica oportuna a los barrios y cada subalcaldía tendrá un consultorio móvil, con cuatro galenos, para las consultas de los vecinos.

El rastrillaje, denominado "Cruzada por la Vida", inició ayer y este domingo continúa en los distritos 9 y 10. /ABI