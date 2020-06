Hay amenazas de movilizaciones

Elecciones ponen en alerta al país

Tensión. Cocaleros de Cochabamba se suman a la advertencia de la COB. El Gobierno pide a las policía estar preparada para frenar hechos violentos.

Sábado, 20 de Junio, 2020

La realización de las Elecciones Nacionales, pone en alerta al país ante amenazas de una convulsión social.

Algunos sectores sociales y políticos, insisten en ir a los comicios en septiembre, mientras que autoridades de Gobierno apuntan en aplazar la jornada electoral hasta fin de año.

Amenaza. El vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, afirmó que los cocaleros de esa región decidieron sumarse al ultimátum que la Central Obrera Boliviana (COB) dio a la presidenta Jeanine Áñez sobre viabilizar las elecciones generales. “Vamos a pedir a nuestra presidenta de la Asamblea que promulgue y vamos a exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que desarrolle las elecciones generales sin ningún inconveniente el 6 de septiembre”, señaló Rodríguez.

Según el pronunciamiento que realizó el dirigente cocalero, la elección general es el único camino que le queda al país para salir de la crisis social, económica, política y sanitaria.

El pronunciamiento se da días después de que la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) advirtieron con generar una convulsión social si la presidenta Áñez no viabiliza las elecciones.

Alerta. Ante esta situación, la presidenta del Gobierno de transición, Jeanine Áñez, le pidió a las fuerzas de seguridad policiales que se preparen para “frenar la violencia de los violentos”, así como para combatir el narcotráfico y la delincuencia. “Le pido a la Policía Boliviana que se prepare, porque Bolivia la necesitará trabajando para combatir las drogas, trabajando para frenar la violencia de los violentos y trabajando para frenar la delincuencia”, maniestó.

Señaló que “muchos violentos aprovechando la cuarentena se están reorganizando políticamente y vuelven con el palo en la mano”.

Remarcó que “le tocará a la Policía protagonizar junto a su pueblo la construcción del ambiente que se necesita para reactivar la economía del país y de los hogares bolivianos".

Contexto. La Ley de Elecciones Nacionales fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la semana pasada y enviada al Ejecutivo para su promulgación, sin embargo, desde el Gobierno cuestionan ir a elecciones en medio de la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus.

La norma, que fue enviada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), establece que las elecciones nacionales deben llevarse a cabo hasta el 6 de septiembre.

Observación política. El gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, opinó que la presidenta interina Jeanine Áñez, al no agilizar las elecciones nacionales, está generando un sentimiento de impotencia e incertidumbre induciendo a la rebelión en su contra. “Cuando escuchamos a la presidenta Áñez que está poniendo en una situación de incertidumbre, vuelve impotente a la gente y está induciendo a su propia rebelión, eso está equivocado”, expresó.

Afirmó que la población en general “le está desesperando la incertidumbre de la fecha de elecciones”.

Para Patzi, “la esperanza del pueblo y lo que todos quisiéramos es que haya una autoridad legítimamente elegida”.

Gestión gubernamental. Por otra parte, el candidato presidencial por la Alianza LIBRE 21, Tuto Quiroga, afirmó que por falta de experiencia, incapacidad y torpeza, el actual Gobierno de transición desprestigia el país y la actual transición democrática.

Hizo referencia a los presuntos hechos de corrupción destapados en la compra de respiradores, los intentos de amedrentamiento a periodistas y amenazas de “procesar penalmente” a la gente que se exprese en redes sociales.

Manifestó que esas acciones negativas que realizó el Gobierno de Jeanine Áñez están poniendo en segundo plano los hechos de corrupción de 14 años del anterior Gobierno.

Acciones. Ante la no promulgación de la norma por parte de la Jefe del Estado, la presidente de la Cámara de Senadores, Eva Copa, anunció que ella se encargará de promulgar la Ley de Elecciones, amparándose en lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE). “Yo voy a asumir la promulgación, pues no soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia”, dijo.

Afirmó que el Ejecutivo debe entender la “extrema situación económica, política, social y de salud que atraviesa el pueblo boliviano, debido a la cuarentena y a la falta de políticas integrales para enfrentar el coronavirus y ayudar a las familias, sobre todo, de escasos recursos”.

3 de mayo

Debieron realizarse las elecciones, pero se suspendieron por la cuarentena.

6 de septiembre

Es el plazo para llevar adelante las elecciones según la ley en espera.

Rafael Quispe minimiza las amenazas

Después de que mineros asalariados amenazaron con “convulsión social” si la presidenta no viabiliza las elecciones, Rafael Quispe, criticó a dicho sector, sin embargo, minimizó las amenazas. “Ellos están en el camino de la muerte, eso les puedo decir a los mineros, pero ustedes saben, vayan al campo: perro que ladra, nunca muerde”, dijo Quispe, quien ejerce el cargo de coordinador con Movimientos Sociales.

Señaló que hay dos caminos en este momento: uno del Gobierno y los pueblos indígenas, que es de la vida, mientras que el otro camino es de Evo Morales y algunos dirigentes mineros que “están en el camino de la muerte”.

Agregó que nadie se niega a que haya elecciones, pero tiene que primar la vida.

