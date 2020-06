Lucha contra el covid-19

Hoy inicia Plan Cruzada por la Vida tendrá la tarea de identificar casos sospechosos

Ejecución. Las brigadas de rastrillaje recorrerán las unidades vecinales de los diferentes distritos, comenzando por las que concentran la mayor cantidad de casos según los reportes.

Sábado, 20 de Junio, 2020

A las 08:00 de la mañana de este sábado desde la Villa 1.o de Mayo, el gobernador Rubén Costas y la alcaldesa interina Angélica Sosa, arrancarán el "Plan Cruzada por la Vida", que ingresa en una nueva fase hoy 20 de junio, el mismo consistirá en realizar un rastrillaje casa por casa en busca de casos sospechosos de COVID-19.

Lanzamiento. "Hay que redoblar los esfuerzos, esto ha agarrado al mundo y lo ha puesto de cabeza. Mientras no haya una vacuna, tenemos que aplicar ese A,B,C que no nos cansaremos de repetirlo, que es el uso del barbijo, distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, algo que no estamos cumpliendo, y el lavado de manos”, resaltó la autoridad departamental.

Objetivo. La alcaldesa Sosa, indicó que el fin del rastrillaje, es que el voluntariado que visitará casa por casa, logre aplacar la curva de contagio de coronavirus en toda la ciudad. También agradeció al empresariado y a la Cámara de Gastronomía que dotarán de barbijos y alimentos para los voluntarios y vecinos. Pidió a la población colaborar a los funcionarios y a los voluntarios que están arriesgando su vida por el bien del ciudadano.

Desplazamiento. Desde las Fuerzas Armadas, informaron que se han podido coordinar mil brigadas, que ayudarán a las FF. AA., ya que existe la preocupación por la pandemia. Por otro lado cada brigada de rastrillaje está conformada por un funcionario o voluntario y un militar quienes tienen que recorrer las casas y desde afuera, manteniendo distancia deben tomar contacto con un integrante mayor de 18 años. El vecino tendrá que responder un pequeño cuestionario para establecer en su familia hay integrantes con síntomas de COVID-19. Una vez identificado el caso actuará la brigada médica para valorar la gravedad del caso, iniciar tratamiento sintomático bajo criterio médico y si es necesario referir a pacientes a los Centros de Recuperación o a los Hospitales de 2.o y 3er nivel.

45 Mil viviendas

Serán visitadas a lo largo de lo que dure el plan, todo esto para evitar el congestionamiento de hospitales

