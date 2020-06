En Bolivia

Seis municipios cambian de categoría en el séptimo informe del Índice de Riesgo Municipal

Situación. El país continúa con un alto índice de contagio en todo su territorio y las autoridades toman sus precauciones.

Sábado, 20 de Junio, 2020

El Ministerio de Salud presentó ayer viernes el séptimo reporte del Índice de Riesgo Municipal en el que refleja 71 municipios con Riesgo Alto, 175 municipios con Riesgo Medio y 93 municipios con Riesgo Moderado.

Propagación de los contagios. En este nuevo reporte, 6 municipios cambiaron de categoría de riesgo y 333 municipios no registraron cambio.

Los municipios que cambiaron de Riesgo Medio a Riesgo Alto son: Charagua en Santa Cruz y Bolpebra en Pando.

Bolpebra presenta una tasa alta de incidencia de casos COVID-19, mientras que Charagua presenta una expansión significativa en la tasa de letalidad.

Los municipios que cambiaron de Riesgo Moderado a Riesgo Alto son: Porvenir en Pando, donde el ritmo de propagación es relativamente alto.

Los municipios que cambiaron de Riesgo Moderado a Medio son: Puerto Gonzales Moreno en Pando. Existen casos activos de COVID-19; sin embargo, la velocidad de transmisión del virus es intermedia.

En Chuquisaca, dos municipios cambiaron de categoría Riesgo Medio a Riesgo Moderado, Tarvita y Mojocoya, debido a que presentan condiciones estables en aspectos epidemiológicos y sus características poblacionales los hacen menos riesgosos.

Alertan que La Paz está en peligro. Por otro lado, en un nuevo capítulo del conflicto entre el SEDES y La Paz, René Sahonero decidió renunciar al nombramiento que le hizo el Ministerio de Salud como Director del Servicio Departamental de Salud, lo cual allana el camino para que la Gobernación se mantenga en control de esa entidad.

Hasta este viernes el SEDES tenía dos directores: uno designado por el Ministerio de Salud, Sahonero, y el otro dependiente de la Gobernación de La Paz, Eberth Osco. El conflicto llevó a que funcionarios afines al Gobierno Departamental instalaran dos huelgas de hambre y se parapetaran en oficinas del Servicio de Salud en rechazo a la intervención del Gobierno Central. Sahonero manifestó que su renuncia tiene el objetivo de facilitar el trabajo de atención del SEDES hacia la población, porque con la situación actual los servicios no se están cumpliendo como deberían. Alertó que La Paz está en peligro, porque no se están sacando muestras para COVID-19, no se hace seguimiento, los hospitales no están atendidos y no se tiene dónde llevar a los pacientes.

“No he entrado para competir por un negocio, no he entrado en competencia para hacer tonteras. He entrado por la vida, no por el negocio. Si mi presencia ha causado problemas para que las personas no puedan trabajar, prefiero retirarme porque primero está la salud del pueblo paceño”, manifestó.

2 Municipios

Cambiaron de categoría Riesgo Medio a Riesgo Moderado en Chuquisaca, Tarvita y Mojocoya.

333 Municipios

No registraron cambios en su categoría de riesgo según el informe del Ministerio de Salud.

Sucre

Reclusos se amotinan en cárcel de San Roque

En la cárcel de San Roque de Sucre, se registró un motín de privados de libertad que protestan en demanda de mejores condiciones de salud tras confirmarse un caso de COVID-19 en el recinto.

En videos tomados desde fuera de la cárcel, se observa la humareda que salía desde su interior y se escucha los gritos de protesta de los internos, tanto varones como mujeres. El encargado del penal, mayor Ludwing Miranda, indicó que los internos están pidiendo la presencia de médicos y mayor atención sanitaria. Acotó que también se habló con ellos para realizar fumigación.

Los internos corroboraron que pretenden la presencia de médicos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) para tratar a los enfermos, pero también medicamentos y que se aceleren sus procesos judiciales.

De parte de las mujeres internas, también pidieron que se apresure la atención. “Libertad, que nos den una oportunidad para estar con nuestros hijos”, exclamó una de las reclusas.

También se registró un interno herido en el motín. El Coronel Jesús Lazo, comandante departamental, indicó que el recluso sufrió una lesión por el impacto de una granada de gas./Erbol

Erbol eldia@eldia.com.bo