Quiroga: Incapacidad y torpezas del Gobierno hacen daño a la transición democrática en Bolivia

El candidato y expresidente de Bolivia (2001-2002) conversó con ANF sobre temas coyunturales y electorales.

Viernes, 19 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: El candidato presidencial por la Alianza Libre21 y expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Foto: Noé Portugal

El candidato presidencial por la Alianza Libre 21, Jorge "Tuto" Quiroga, afirmó este viernes que por falta de experiencia, incapacidad y torpezas, el actual Gobierno de transición desprestigia el país y la actual transición democrática.

Quiroga hizo referencia a los presuntos hechos de corrupción destapados en la compra de respiradores, los intentos de amedrentamiento a periodistas y amenazas de "procesar penalmente" a la gente que se exprese en redes sociales. Asimismo, manifestó que esas acciones negativas que realizó el gobierno de Jeanine Áñez están poniendo en segundo plano los hechos de corrupción de 14 años del anterior gobierno.

ANF: ¿Cuál es su lectura respecto a los hechos de corrupción en el actual Gobierno de Jeanine Áñez?

Jorge Quiroga (JQ): Son dolorosos y decepcionantes porque están permitiendo al MAS (Movimiento Al Socialismo) cambiar el eje del debate y normalizar su actitud corrupta y dilapidadora de los recursos nacionales. En 14 años, el MAS ha adjudicado casi sin licitación el Teleférico, la Planta de Urea, el Satélite Túpac Katari, la carretera del Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro - Sécure) y otros. Pero, no puedes comparar los centenares de miles y millones de corrupción del MAS con el tema de respiradores cuantitativamente, pero cualitativamente sí. Porque es la misma práctica de adjudicar sin licitación y con sobreprecio. (Asimismo) lo que salió de Yacimientos (YPFB) sobre el tema del combustible, sobre seguros, sobre comida. El daño que le hace (el Gobierno actual) es a la transición democrática y le permite cambiar al MAS el tema de discusión. Evo Morales, más del 80% de las adquisiciones (lo hizo) sin licitación y eso repudiamos y eso condenamos. (...) Si yo me opongo en mi país todo el tiempo, mal puedo aceptarlo de que venga otro Gobierno y replique las prácticas cualitativas del MAS.

ANF: ¿Se refiere al tema de corrupción sobre respiradores y al intento de regular el tema de la libertad de expresión en el país?

JQ: Por el tema del periodista de Gigavisión, por el tema de las amenazas con procesar penalmente a la gente que se exprese en redes, por las amenazas que se vierten constantemente y, obviamente, eso desportilla la imagen del actual Gobierno y hace daño a la transición democrática. Me duele ver que, por falta de experiencia, por incapacidad, por torpezas este Gobierno, una y otra vez, reciba críticas de respetadas organizaciones de derechos humanos y de ONG (Organizaciones No Gubernamentales).

ANF: ¿A qué se deberá la riña entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo?

JQ: Un elemento que tiene que entrar a la discusión. Lamentablemente estamos viviendo un cuadro de ingobernabilidad que es el más profundo desde el 1985. No comparo la situación económica de UDP (Unidad Democrática y Popular), comparo el hecho de que había un Ejecutivo y un Congreso en guerra permanente. Después siempre ha habido un mínimo de entendimiento de gobernabilidad entre el Congreso y Ejecutivo, incluso con Rodríguez Veltze (2005) que era un gobierno de transición, había comprensión. Se tiene una disonancia completa entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Quién gana de eso?, no gana ni el MAS en el Congreso ni Demócratas en el Ejecutivo. El que pierde es el pueblo boliviano porque nos afecta a la salud y nos golpea a la economía boliviana por esa pugna. Por eso he llamado a que la Iglesia Católica, la (Organización de) Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) puedan generar espacios de diálogo y entendimiento mínimo entre los integrantes del Congreso y el Ejecutivo.

