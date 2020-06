Conflicto en la Gobernación

Sahonero renuncia al Sedes y alerta que La Paz está en peligro

Viernes, 19 de Junio, 2020

En un nuevo capítulo del conflicto entre por el Sedes-La Paz, René Sahonero decidió renunciar al nombramiento que le hizo el Ministerio de Salud como Director del Servicio Departamental de Salud, lo cual allana el camino para que la Gobernación se mantenga en control de esa entidad.

Hasta este viernes el Sedes tenía dos directores: uno designado por el Ministerio de Salud, Sahonero, y el otro dependiente de la Gobernación de La Paz, Eberth Osco. El conflicto llevó a que funcionarios afines al Gobierno Departamental instalaran dos huelgas de hambre y se parapetaran en oficinas del Servicio de Salud en rechazo a la intervención del Gobierno central.

Sahonero manifestó que su renuncia tiene el objetivo de facilitar el trabajo de atención del Sedes hacia la población, porque con la situación actual los servicios no se están cumpliendo como deberían.

Alertó que La Paz está en peligro, porque no se están sacando muestras para COVID, no se hace seguimiento, los hospitales no están atendidos y no se tiene dónde llevar a los pacientes.

“No he entrado para competir por un negocio, no he entrado en competencia para hacer tonteras. He entrado por la vida, no por el negocio. Si mi presencia ha causado problemas para que las personas no puedan trabajar, prefiero retirarme porque primero está la salud del pueblo paceño”, manifestó.

Sahonero criticó que en conflicto se haya instalado grupos de choque para impedir el paso al Sedes mediante insultos.

“Mi educación no me permite ir a enfrentarme con grupos de choque, yo no tengo grupos de choque, tampoco tenía miedo, pero el hecho de que no se pueda trabajar, significa que La Paz está en peligro”, agregó.

Según Sahonero, ya había alertado que no se estaban tomando muestras y no se atienden llamadas de ciudadanos e instituciones. Calificó la situación de “desfase”.

El viceministro de Salud, Ramón Cordero dijo que ante esta situación, el Gobierno asumirá su responsabilidad y buscará coordinar con los municipios para resolver los problemas.

Corroboró que no se están practicando pruebas por el problema del Sedes y ratificó que se verá los mecanismos para coordinar con Gobiernos Municipales, INLASA y otras instituciones.

/Erbol