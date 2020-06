Polémica

Ascenso en las FFAA: Copa afirma que el Gobierno recién completó la documentación el martes pasado

Viernes, 19 de Junio, 2020

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, lamentó este viernes la “falta de coordinación” que existe entre el ministro de Defensa, Luis Fernando López y la mandataria transitoria, Jeanine Áñez, en torno a los ascensos al grado de general en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), además de la demora en la entrega de documentación faltante para tratar este tema.

En rueda de prensa, Copa informó que el Ejecutivo recién envió el martes pasado fotocopias simples de la documentación faltante para el tratamiento de los ascensos a general en la institución castrense, los mismos que serán remitidos a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores.

“Es lamentable la conferencia que dio ayer el ministro Fernando López, que no coordina con su presidenta en torno a cómo está el tema de los ascensos, recién me ha llegado el día martes casi a medio día la documentación que faltaba, pero sólo me entregaron fotocopias simples, yo la estoy remitiendo a la Comisión como corresponde y será la Comisión la que defina qué va a pasar”, dijo.

Cabe recordar que el Ministerio de Defensa presentó una querella penal en contra de Copa por su respuesta “tardía e injustificada” en el tratamiento de la nómina de ascensos de las FFAA, luego de que el Senado rechazara, en primera instancia, aprobar dichas listas, justificando que faltaba documentación correspondiente que debía ser complementada por el Ejecutivo.

En el medio, las FFAA dieron un ultimátum al Senado, amenazando con aprobar las listas por su cuenta y amparados en su Ley Orgánica, algo que no sucedió.

A raíz de ese último hecho, la ALP aprobó el 25 de mayo pasado una Declaración Camaral en la que rechaza las actitudes del comandante en Jefe de las FF. AA., general de División Carlos Orellana Centellas y hasta algunos legisladores llegaron a pedir su renuncia.