Exigiendo la promulgación de la ley de elecciones

COB y mineros amenazan con una convulsión social

Tensión. Eva Copa asegura que dará vía libre a la norma.

Viernes, 19 de Junio, 2020

La realización de las elecciones nacionales tensiona el ambiente político en el país y se convierte en el centro se discordias.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), hacen pública su amenaza de generar convulsión social en el país, si la presidente Jeanine Áñez no promulga la norma.

Decisión. “Me voy a dirigir a la señora Áñez. Te quedan dos caminos. Uno es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre y el segundo camino es la sublevación del pueblo. Y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con una convulsión social”, señaló Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la FSTMB. El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, llamó a las organizaciones sociales a una lucha conjunta para defender la salud y la dignidad del país. Advirtió que habrá movilizaciones de no hacerse las elecciones. “A partir de hoy los trabajadores estamos en pie de lucha si no se promulga la Ley de Elecciones. Los trabajadores vamos a estar en las calles, en las carreteras”, manifestó.

Contexto. Éste viernes se cumplen diez días de plazo que establece la norma, para que el Órgano Ejecutivo promulgue la Ley de las Elecciones.

La norma propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), establece que las elecciones nacionales deben llevarse a cabo hasta el 6 de septiembre. Desde el Gobierno se resiste en ir a votación, ante la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus.

Gestión central. Desde el Gobierno, la jefe del Estado, acusó al Movimiento Al Socialismo (MAS), de usar tácticas terroristas para sabotear la cuarentena y aseveró que el expresidente “Evo Morales y su cocaleros” quieren retornar al poder mediante la división y la violencia. “Como si no hubieran muchos problemas, viene esta gente con sus ambiciones y sus negocios cocaleros y arman un esquema violento de oposición, un esquema que de frente utiliza tácticas y métodos terroristas", manifestó. Señaló que hay dos caminos para Bolivia: uno del MAS y otro del Gobierno. "Es el camino de la división y la violencia entre los bolivianos, mientras que por otro lado está la unidad, el camino de los bonos, el camino de reactivar la economía, el camino de cuidar la salud, el camino del orden, de la democracia y de la ley, en suma, el camino de ayudarnos entre todos”, señaló.

Norma electoral. Por otro lado, la presidenta del Senado, Eva Copa, manifestó que ella promulgará la ley para hacer las elecciones el 6 de septiembre, en caso de que la mandataria Jeanine Áñez no lo haga.

Sostuvo que no se puede usar el tema de la pandemia para prorrogarse. “Así lo voy a hacer (promulgar), porque yo no me voy a escapar de la responsabilidad que se me ha encomendado como presidenta de la Asamblea. Yo no me quiero prorrogar. Yo no quiero jugar con el sentimiento de la gente ni con la salud de pueblo boliviano”, dijo Copa en entrevista con ERBOL. Reiteró que, si no se promulga la ley para hacer las elecciones el 6 de septiembre, aún sigue vigente una ley anterior con la cual la votación debería realizarse el 2 de agosto. Explicó que si se mantiene la ley vigente, el Tribunal Electoral ya tendría que reactivar el calendario electoral este 18 de junio para hacer los comicios el 2 de agosto.

9 de junio

Fue enviada al ejecutivo la Ley de Elecciones para su promulgación.

6 de septiembre

Es la fecha que el TSE propuso para ir a las elecciones nacionales.

3 de mayo

Debieron llevarse a cabo las elecciones, pero se suspendieron por la cuarentena.

FAM insta al TSE a coordinar medidas de bioseguridad

La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia asegura que los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) son actores clave para la implementación de las medidas de bioseguridad en las elecciones generales, para resguardar la salud de los electores.

El presidente de la organización, Álvaro Ruiz, comentó que es “recomendable” que el TSE coordine sus acciones con los municipios.

“No existe ningún programa y ninguna política va a ser aplicable si no se coordina con los gobiernos municipales, cualquier política tiene que ser coordinada con las instancias más cercanas al pueblo”, sostuvo Ruiz.

Manifestó que la misión de los municipios es “fortalecer la democracia, incentivar a la participación electoral, apoyar y brindar las condiciones que nos indiquen las instituciones para establecer las medidas de bioseguridad, ese es nuestro rol”.

Estefany Claros A. /Agencias eclaros@eldia.com.bo