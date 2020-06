Respuesta

Choque conmina a Murillo a demostrar sus acusaciones contra el MAS

Jueves, 18 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, conminó hoy al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a demostrar con pruebas y ante la Fiscalía sus acusaciones en contra del Movimiento al Socialismo (MAS), organización a la que acusó de sabotear la cuarentena y desatar la violencia política y el narcoterrorismo en el país.

“Solo son acusaciones que tienen que ser probadas de manera fehaciente, contundente, y las denuncias tienen que ser presentadas a través del Ministerio Público: Políticamente uno puede decir muchas cosas, pero son las pruebas a las cuales las autoridades jurisdiccionales se van a remitir y van a fallar en torno a ellas”, señaló.

Choque, en ese sentido, aseveró que existen casos aislados que no están vinculados con el MAS, y que la mayoría de los bolivianos está consciente de lo que sucede en el país debido al Coronavirus y “que lo evidente es que hay un Gobierno transitorio que al final no está cumpliendo con la población en lo más mínimo y escuchamos denuncias de los municipios y de la población que no ha llegado ni un centavo de los créditos que se aprobaron en la Asamblea”.

Horas antes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, había señalado que "el MAS ha decidido sabotear la cuarentena y desatar la violencia política y el narcoterrorismo" en el país e informó que las autoridades nacionales, lideradas por la presidenta Jeanine Áñez, se reunieron con altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas para encomendarles la tarea de preservar la seguridad del país.

"Nos ha recomendado vigilar e impulsar la pacificación en todo el territorio, trabajando para frenar la violencia que algunos partidos y políticos intentan desatar, justamente, aprovechando este momento de crisis y de cuarentena que vive el país (...), en que necesitamos una sociedad libre de las mafias, de las drogas y que necesitamos un país sin violencia política para comenzar la reactivación económica y la creación de empleo", dijo la autoridad.

Al respecto del mismo tema, también se pronunció el expresidente Evo Morales, quien señaló que el MAS no tiene que buscar violencia pues lidera las encuestas de cara a las elecciones que se desarrollarán presumiblemente en septiembre.

“¿Qué sentido tendría para un movimiento político provocar violencia si, según todas las encuestas, ganará las elecciones? La convulsión en el país solo interesa a los golpistas que arrebataron el poder y saben que no podrán ser gobierno con el voto del pueblo”, señaló.

/Oxígeno