Copa dice que promulgará ley para elecciones si Áñez no lo hace: 'Yo no me quiero prorrogar'

Jueves, 18 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta del Senado, Eva Copa.

La presidenta del Senado, Eva Copa, manifestó este jueves que ella promulgará la ley para hacer las elecciones el 6 de septiembre, en caso de que la mandataria Jeanine Añez no lo haga. Sostuvo que no se puede usar el tema de la pandemia para prorrogarse.

“Así lo voy a hacer (promulgar), porque yo no me voy a escapar de la responsabilidad que se me ha encomendado como Presidenta de la Asamblea. Yo no me quiero prorrogar. yo no quiero jugar con el sentimiento de la gente ni con la salud de pueblo boliviano”, dijo Copa en entrevista con ERBOL.

La ley fue aprobada el 9 de junio y remitida al Ejecutivo. Primero el Gobierno anunció que Añez la promulgaría, pero después la Presidenta decidió enviar a una carta a Eva Copa, pidiéndole que presente el estudio científico en que se basa para fijar la fecha de elecciones.

Copa tildó de “malintencionada” la carta de Añez y sostuvo que la misma busca dilatar el tema.

Aclaró que no le corresponde a ella, como Presidenta de la Asamblea, dar los informes científicos. “Yo no soy el Ministerio de Salud ni soy la directora de Epidemiología, creo que elegí el gobierno de transición está confundiendo roles”, indicó.

Copa reiteró que, si no se promulga la ley para hacer las elecciones el 6 de septiembre, aún sigue vigente una ley anterior con la cual la votación debería realizarse el 2 de agosto.

Explicó que si se mantiene la ley vigente, el Tribunal Electoral ya tendría que reactivar el calendario electoral este 18 de junio para hacer los comicios el 2 de agosto.

En ese marco, Copa recalcó que, si Añez no promulga la ley para hacer las elecciones el 6 de septiembre, lo hará ella como Presidenta de la Asamblea.

De acuerdo con la Constitución, la Presidenta del Estado tiene 10 días para promulgar u observar la ley, sino de lo contrario la Presidencia de la Asamblea puede hacerlo.

Copa dijo que, de no haber respuesta de Añez en el plazo, ella firmará la norma. “Yo no me rehusó a mis funciones. Lo que corresponde a la Presidenta de la asamblea es promulgar leyes después de que pase los 10 días cuando se manda el Ejecutivo”.

Antes Copa ya promulgó varias leyes, entre ellas la de regulación del consumo de tabaco y la ley 1297 que daba plazo hasta el 2 de agosto para hecer elecciones- Dichas normas fueron publicadas en la Gaceta Oficial.

