Los comunarios hostigaron a los policías

Incautan 256 kilos de droga en el parque Isiboro Sécure

Operativos. Como resultado se detuvieron a 7 personas, un vehículo, dinero en efectivo $us 4.000, y el secuestro de 346 kilos con 554 gramos de cocaína

Jueves, 18 de Junio, 2020

El director general de la FELCN, Cnl. DESP. Juan Percy Frías Cardozo, informó que como resultado de las labores de interdicción al narcotráfico, se obtuvieron resultados exitosos en los últimos tres operativos realizados en los departamentos de La Paz y Cochabamba.

Agentes antinarcóticos del GIOE Chimoré y GIOE Valle, durante un patrullaje por inmediaciones del Parque Isiboro Sécure del municipio de Villa Tunari ubicaron a una persona sospechosa que al percatarse de la policía, corrió a su domicilio alertando a otras personas que escaparon internándose al monte.

En la requisa al domicilio encontraron varios yutes con paquetes tipo ladrillo que llevaban como marca una hoja de coca (no como otras marcas que se encuentran impresas) y bolsas nylon conteniendo cocaína, por lo que se procedió al secuestro.

Los comunarios alertados de la presencia policial se aglomeraron, detonaron petardos y circularon vehículos y motocicletas (activando de esta manera su sistema de alerta), intentando enboscar e impedir el trabajo antidroga viendose obligados a salir del lugar utilizando agentes químicos.

Como resultado del operativo se tiene el secuestro de 256 kilos con 35 gramos de cocaína, valuado aprox. en $us. 1.281.750, evitando la comercialización de 768.105 dosis de droga.

El 12 de junio, una patrulla de la FELCN G.E.C.C. en control de carreteras en la Tranca Achica Arriba, requisó una vagoneta, detectando algunas modificaciones al modelo original a la altura del tablero que dividía la estructura en un doble fondo en el que se encontraba una plancha metálica portando 40 paquetes tipo ladrillo, que a la prueba de campo dio positivo para cocaína.

Se aprehendió al conductor y se secuestraron 41 kilos de cocaína, evitando que se comercialice 123.000 dosis de droga, valuada en $us. 205.000 (doscientos cinco mil dólares americanos) precio en frontera. En un tercer operativo en Puerto de Cochabamba a orillas del río Chapare denominado “Sigiloso”, escucharon el ruido de un motor y, encontrando una fábrica móvil de cocaína con tres personas de 17 y 19 años trabajando y en proceso de elaboración de la droga. Se secuestraron 49 kilos con 519 gramos de cocaína, dos celulares y $us 4.000 (cuatro mil dólares americanos), evitando que 148.557 dosis lleguen al consumo y afectando al patrimonio del narcotráfico en aprox. $us 247.595 (doscientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y cinco dólares americanos).

1.5 Millones

De dólares se afectó al narcotráfico.