En reunión

Eje metropolitano de Cochabamba decide cuarentena rígida desde el 24 de junio

Miércoles, 17 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: Foto: Captura Radio Kancha Parlaspa

La Región Metropolitana de Cochabamba, conformada por siete municipios, decidió volver a la cuarentena rígida desde el miércoles 24 de junio hasta el 5 de julio, con el objetivo de reducir la saturación en el sistema de salud debido a la pandemia, reportó radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

La decisión se tomó en una reunión a la cabeza de la Gobernadora y representantes de los municipios de Cercado, Sipe Sipe, Colcapirhua, Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya y Vinto.

“En función al informe técnico científico presentado por el Sedes, que advierte una saturación del servicio de salud pública, privada y seguridad social, además de la saturación de laboratorio de referencia departamental, se dispone ingresar a cuarentena rígida en la Región Metropolitana a partir del día 24 de junio del 2020 hasta el 5 de julio del 2020”, dice la resolución que fue leída por la gobernadora Esther Soria.

La autoridad departamental precisó que aún se trabajará en un plan de acción para definir cómo se desarrollará la cuarentena rígida en el periodo señalado.

Asimismo, indicó que se planteará al resto del departamento que asuma una decisión similar a la que tomó la Región Metropolitana.

El alcalde de Colcapirhua, Mario Severich, indicó que en la reunión se escuchó el informe del Director del Sedes sobre las dificultades que se está atravesando en la atención de los pacientes, por lo cual se tomó la decisión de la cuarentena rígida.

“Él ha informado que se han saturado ya (los centros médicos), no hay dónde más poner a los pacientes, entonces agarró una desesperación principalmente a todos los médicos, enfermeras, ya no sabemos dónde colocar a los a los pacientes y es por eso que ha recomendado hacer una pausa al retornar a la cuarentena rígida para poder oxigenar, para que se tengan un espacio un tiempo necesario para que no hayan muchos pacientes COVID nuevos y más bien se pueda dar de alta a algunos pacientes que ya se han recuperado”, relató.

En la resolución, también se exigió a al Gobierno central que proceda a la transferencia inmediata de los recursos económicos imprescindibles para el cumplimiento de la lucha contra el COVID y para el plan de reactivación económica del departamento.

Asimismo, se pidió que se proceda de manera inmediata al equipamiento de los hospitales.

/Erbol