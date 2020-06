Evo responde a Almagro, le dice que fue parte del 'golpe' y que llevó a la OEA 'a uno de sus peores momentos'

El expresidente del Estado, Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, respondió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y lo acusó de ser parte del “golpe” en contra de su Gobierno.

Ayer, Almagro compartió un comunicado de la OEA en el que rechaza todos los estudios publicados en los últimos meses que cuestionan o contradicen la auditoría electoral que el organismo internacional realizó en Bolivia. Al respecto, Morales aseguró que “el mundo ya sabe que no hubo fraude”.

“Luis Almagro ha llevado a la OEA a uno de los peores momentos en su historia. Con cinismo dice que The New York Times y el Washington Post son parte de “campaña maliciosa”; el mundo ya sabe que no hubo fraude y que Almagro fue parte del golpe”, aseveró Morales.

El comunicado de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió, la noche de este martes, un comunicado referido a la auditoría electoral que realizó en Bolivia y ratificó que, según sus resultados, hubo irregularidades y una “manipulación dolosa” en los comicios generales del pasado 20 de octubre de 2019.

“En los últimos días se ha articulado una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA, con evidentes objetivos políticos, en relación a su rol en las pasadas elecciones de Bolivia. Como parte de esta campaña, incluso se solicitó a la OEA que convalide los resultados de las Elecciones Generales de Bolivia del 20 de octubre de 2019. Al respecto, la Secretaría General manifiesta que la convalidación de resultados es una facultad exclusiva de las autoridades nacionales acreditadas por su ordenamiento constitucional vigente. Corresponde sólo a los bolivianos determinar sus decisiones soberanas”, señala el comunicado que fue difundido por el secretario general de esa organización Luis Almagro.

En el texto, la OEA hacer referencia a los estudios que se publicaron en los últimos meses que cuestionan los resultados de su auditoría y dan por hecho que en Bolivia no hubo un fraude electoral, por lo que dan por legal y válido el triunfo del Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS). El último se publicó hace pocos días en el periódico estadounidense The New York Times y fue desarrollado por el economista Francisco Rodríguez; por Dorothy Kronick, experta en política latinoamericana en la Universidad de Pennsylvania, y Nicolás Idrobo, estudiante de doctorado en la misma universidad. En su estudio, los autores señalan que la auditoría de la OEA fue “defectuosa”

Al respecto, la OEA señala que todos esos estudios tienen una “clara ideología” e intencionalidad de favorecer a Morales y señala que también se basan en dos “premisas falsas”.

La primera, dice la OEA, es suponer que los resultados reportados en el cómputo oficial son válidos. “Como probó el Informe de la auditoría realizada por el grupo de especialistas de la OEA, y se está confirmando por investigaciones posteriores por parte de la Fiscalía de Bolivia, existían actas 1) Pre llenadas, 2) Falsificadas, 3) Adulteradas y 4) Modificadas, por lo que cualquier análisis que tome como base la validez de estos resultados no es confiable ni remotamente creíble. Esa información está viciada de origen”, señala.

La segunda, prosigue el organismo, es suponer que el análisis estadístico demuestra o no demuestra fraude en lugar de ser un elemento indicativo de la supuesta existencia de irregularidades.

“Debe tenerse en cuenta, obviamente algo que sabría cualquier experto electoral, que un análisis estadístico por sí solo no valida ni comprueba un fraude, sino que da indicios de dónde observar con mayor atención”, señaló el organismo. /Oxígeno