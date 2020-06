Jeanine Áñez plantea uno o dos meses de espera

Gobierno sugiere postergar las elecciones

Votación. Asegura que la ALP intenta boicotear la gestión por contener la emergencia sanitaria.

Miércoles, 17 de Junio, 2020

Ante las críticas y reclamos hacia el Gobierno por la Ley de Elecciones, la presidente Jeanine Áñez habla de postergar la votación por uno o dos meses.

Asegura que hay cierto riesgo de que la población acuda a las urnas, en medio de la crisis sanitaria que vive el país. “Yo creo que postergar un mes o dos meses (las elecciones) no le va hacer daño a nadie. Todos los bolivianos vamos a ganar, nosotros apostamos por la vida y la salud de los bolivianos y vamos acatar todo lo que establezca el Tribunal Supremo Electoral, porque también nosotros queremos elecciones”, aseguró Áñez en la entrega de insumos médicos en Tarija.

Sin embargo, manifestó que no se opondrá al desarrollo de los comicios generales.

Contexto. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la semana pasada la Ley de Elecciones Nacionales que establece que la votación debe realizarse hasta el 6 de septiembre.

La norma está a la espera de que el ejecutivo central promulgue el documento.

Situación. La mandataria, aseguró que llamarla prorroguita es “tremendamente irresponsable e injusto”.

Lamentó que el “evismo” se rearticule para golpear periodistas y volar torres de comunicaciones.

Dijo que no permitirá que Evo Morales trate de sembrar violencia y terrorismo en el país. "No es fácil gobernar en las condiciones que se está haciendo ahora, porque tenemos una Asamblea que lo único que hace es boicotearnos, que no nos ayuda en llevar la crisis sanitaria, por eso nosotros queremos elecciones”, insistió.

3 de mayo

Debieron llevarse a cabo las elecciones, pero se suspendió por el COVID-19.

9 de junio

Envió la ALP la Ley de Elecciones para que sea promulgada.

Estefany Claros Aldana eclaros@eldia.com.bo