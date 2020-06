En primera mesa de trabajo gobierno-municipios

Gobierno destina $us 120 millones para afrontar el COVID-19

Apuntes. La reunión, en dos mesas de trabajo, se desarrolla en La Paz, en instalaciones de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia.

Miércoles, 17 de Junio, 2020

Ref. Fotografia: Reunión. La primera mesa denominada COVID-19 se vio concurrida por las autoridades municipales.

En la primera jornada de mesa de trabajo entre el ejecutivo y los 339 municipios del país, el Gobierno se comprometió con el desembolso de al menos $us 120 millones, exclusivamente para este sector y con el objeto de hacer frente la imparable propagación del coronavirus (COVID-19).

Las Asociaciones de Municipios Departamentales (AMDES) y la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia, luego de transcurridos 90 días de cuarentena, lograron el propósito de arrancar del Gobierno Central recursos directamente destinados a atender la contingencia sanitaria.

Moisés Salces, presidente de AMDECRUZ (Asociación de Municipios de Santa Cruz, al finalizar la primera mesa de trabajo concerniente a la problemática de salud, aseguró que el logro de ese monto de recursos irá destinado para atender la salud, cuyo desembolso será hecho en los próximos 15 días en favor de los municipios.

“Después de tantas horas de debate de la mesa solamente de COVID-19, se llegó a un preacuerdo, que será rubricado este miércoles cuando concluya esto. Esos recursos irán directamente destinados a los municipios para hacer frente a la pandemia”, detalló Salces.

Entrega en dos partidas. La reunión de los munícipes con el Gobierno, se centra en dos mesas de trabajo.

La primera mesa, referente al tema de la actual situación de salud del país, concluyó de manera satisfactoria este martes donde de los $us 120 millones que se compromete el Estado en favor de los municipios, alrededor de $us 70 millones serán desembolsados por el Gobierno, vía Ministerio de Salud. En tanto que los restantes $us 50 millones, son recursos provenientes del Banco de Desarrollo de las Américas (CAF).

El desembolso de este último depende de la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de una ley que hará viable el crédito. Salces mencionó que, en esa instancia de poder del Estado, las decisiones hasta el momento se han convertido en políticas. Uno por la mayoría parlamentaria del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) que se opone a todo y otro por la clara politización electoral en el escenario político del país que postergan las decisiones en favor de la salud de manera inmediata y saludable.

En la segunda mesa de hoy. Álvaro Ruiz, presidente de la FAM, a tiempo de mencionar que en esta primera se ha logrado un avance significativo, para esta segunda jornada la reunión de los municipios con el Gobierno, tratará lo esencialmente económico y la liquidez financiera de los municipios. Entre lo más saliente de la agenda se encuentra qué hacer con la caída de los ingresos de coparticipación provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), luego la disminución de los ingresos de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH) y la necesidad urgente de crear un “fondo excepcional” a mediano y largo plazo, con el objetivo de reactivar la inversión pública y productiva de los municipios.

“Nuestra mayor preocupación es que los ingresos por coparticipación han disminuido notoriamente, lo mismo del IDH. Entonces para ello, haremos la propuesta de crear un fondo de carácter excepcional para los municipios, para que puedan reactivarse en el menor tiempo posible”, argumentó Ruiz.

El representante de la FAM, en el tema del IDH, cuyos recursos provienen de los ingresos por la venta de gas a Brasil y Argentina, mencionó que fue un error que YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) haya aceptado la cláusula de “fuerza mayor”, solicitada por Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), que en abril anticipó que ya no compraría el volumen de 14 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural a Bolivia. “Eso ha sido un error de este Gobierno, que en anteriores contratos no se estipulaba ese tipo de cláusulas. Este hecho afectará profundamente los ingresos económicos para el país y en particular para los municipios”, finalizó Ruiz.

329 Municipios

Forman parte de las mesas de trabajo.