CAF inyecta a Bolivia con $us 50 millones para afrontar el COVID-19

Viernes, 17 de Abril, 2020

El banco de desarrollo de América Latina (CAF), además de la donación en marzo de $us 400.000 como apoyo a su plan de contingencia de preparación y respuesta para la prevención y control del virus, este viernes mediante un boletín de prensa dio cuenta de una inyección de recursos en calidad de préstamo por $us 50 millones a Bolivia para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

Los recursos, señala el informe de prensa de la CAF, servirán para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud del país mediante la adquisición de equipos de protección para el personal de salud, la contratación de médicos especialistas y enfermeras para la atención a los pacientes, la capacitación al personal en el manejo de la pandemia y la compra de insumos y equipamiento para los diferentes niveles de atención.

“Proteger la vida de todos los bolivianos es lo prioritario, por eso, agilizamos los recursos no reembolsables y la línea de crédito para respaldar el esfuerzo de las autoridades del gobierno boliviano, a fin de que puedan continuar con su trabajo de fortalecimiento de la capacidad de atención a los pacientes y de reducción de la propagación de la amenaza viral”, señaló Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF.

Adicionalmente a los USD 50 millones, la institución financiera en marzo otorgó USD 400.000 de donación mediante recursos de cooperación técnica no reembolsable, dirigidos a apoyar el plan nacional de contingencia de preparación y respuesta para la prevención de este virus.

Bolivia, es uno de los países que soporta la propagación de la pandemia, cuya población infectada en la víspera cerró con un total 465 caso, con una proyección que hasta fin de semana superará los 500 casos positivos. El 86% de los casos se encuentran en el eje central del país de los cuales Santa Cruz tiene el 47%, luego sigue La Paz con el 26%, Cochabamba con el 13% y el resto del país con el 14%.

Ante este panorama, menciona la CAF que la ejecución de recursos, con el concurso supervisor del Ministerio de Planificación, estará a cargo del Ministerio de Salud y serán destinados principalmente a apoyar al sistema sanitario nacional y a reforzar la capacidad de respuesta del mismo.

Para hacer frente a los efectos de la pandemia en América Latina, a principios de marzo CAF ofreció una línea de crédito regional de USD 50 millones por país para atender la emergencia sanitaria, recursos no reembolsables de USD 400.000 por país y una línea de crédito regional de emergencia de USD 2.500 millones para apoyar medidas económicas anticíclicas.

