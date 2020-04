80 Mil nuevos contagios en el planeta

El mundo sufre un nuevo repunte de contagios y muertes

Investigación. Mientras tanto, Estados Unidos parece no excluir la hipótesis de que el coronavirus que originó una pandemia que deja más de 137.000 muertos en el mundo hasta la fecha pudo provenir de un laboratorio en Wuhan.

Viernes, 17 de Abril, 2020

Ref. Fotografia: Esperanza. Hay optimismo en Italia por el aumento más bajo de nuevos casos de Coronavirus.

El coronavirus asesta esta jornada otro duro golpe al mundo, con un repunte de casos nuevos y defunciones que eleva a casi dos millones la cifra de afectados y a cerca de 131.000 el número de muertos.

80 nuevos contagios en el planeta. Conforme a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 80.000 contagios nuevos, hasta totalizar 1,99 millones (más de 535.000 ya recuperados y 57.000 en estado grave o crítico), y 7.800 fallecimientos en las últimas veinticuatro horas, hasta los 130.885 en todo el planeta.

Europa, el continente más afectado.Europa sigue siendo el continente más afectado del mundo con 1,01 millones de casos y, tras esta región, aparecen América (707.000) y Asia Oriental y Pacífico (excluido el Sudeste asiático), con 125.000.

Y a la cabeza de muertes en Europa, Italia, solo detrás de EE.UU. a nivel mundial, aunque hoy constata un descenso de los fallecimientos diarios, al contabilizarse 525 en las últimas veinticuatro horas, hasta un total de 22.170.

Italia no reaccionó a tiempo.Precisamente, la presidenta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció este jueves que la UE debe a Italia una disculpa por no reaccionar a tiempo cuando el coronavirus puso a este país en una situación de urgencia y, en un principio, no obtuvo ayuda de sus socios.

Por su parte, Francia rozó este jueves los 18.000 muertos por coronavirus, con 17.920 fallecimientos Y el Reino Unido informó de que los muertos por coronavirus solo en hospitales llegan a 13.729.

Semanas críticas para Europa. En Europa están cinco de los países con más casos (España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, por este orden), solo superados por Estados Unidos, con más de 100.000 contagios dentro de sus fronteras.

Y ahora, cuando muchos países del continente se preparan para un alivio del confinamiento ante la pandemia, la OMS alerta de que "las próximas semanas serán críticas para Europa", por lo que "es imperativo no bajar la guardia".

Putin aplaza el gran desfile. El coronavirus llevó ayer al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a aplazar el gran desfile del 75 aniversario de la victoria sobre Alemania nazi, que pretendía congregar a los principales líderes mundiales el 9 de mayo en la plaza Roja de Moscú.

Por su parte, Portugal -con 629 fallecidos (30 en las últimas veinticuatro horas) y más de 18.800 contagios (un aumento de 750 en un día)- ha renovado el estado de emergencia.

Preocupación por países pobres. Este continente de 1.200 millones de habitantes no es por el momento de los más afectados por el coronavirus (17.400 contagios y 913 muertes en 52 de sus 54 Estados), pero los expertos advierten de un incremento de las infecciones.

Según la Comisión Económica de Naciones Unidas para África (UNECA), "más de 300.000 africanos" podrían morir por la Covid-19.

El mundo necesita un plato en la mesa. Ante las dimensiones que la pandemia puede tener en los países más pobres del planeta, la OMS admitió que el distanciamiento físico en esos lugares es "casi imposible" y pidió cautela a la hora de decretar confinamientos porque "millones de personas en el mundo deben trabajar cada día para poder poner un plato en la mesa y no pueden estar en casa un largo periodo de tiempo sin asistencia".

La única noticia positiva. Y la única noticia positiva de la crisis del coronavirus la da el medioambiente: la contaminación atmosférica en algunas de las grandes ciudades europeas han caído entre un 45 y hasta más del 50 % en el último mes, a la vista de las mediciones del satélite europeo Sentinel-5P.

Apuntes

Hoteles. Nueva York usará hoteles para aislar a los infectados que vivan en hacinamiento. Barrios humildes de distritos neoyorquinos como Queens y Bronx se han convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con el virus multiplicándose a gran velocidad.

Drama. En la ciudad de Guayaquil aún quedan unos 700 cadáveres por enterrar. Para ello, el gobierno de Ecuador organizó un proceso que pretende evacuar los cuerpos poco a poco, se informó el jueves.

Estadio. Un estadio de fútbol cerca del Pacífico en la capital de Perú es utilizado como mercado para que miles se abastezcan de alimentos y se combata la especulación en tiempos del coronavirus.

Comida. Debido a la escasez provocada por la crisis del coronavirus, las despensas de comida en Estados Unidos se han visto abrumadas y en algunas se extienden largas colas en sus puertas.

Funeraria. Jordi Fernández se siente abrumado. Su trabajo es preparar los cadáveres para los funerales, disimulando "los colores de la muerte" y dándoles a los cuerpos un aspecto de paz y serenidad. Dieciséis años trabajando no le bastaron para este espectáculo macabro.

2 Mil

Muertos tiene Brasil y en casos sobrepasa los 30.000.

15 de mayo

Se extiende en confinamiento en Nueva York que tiene más de 12.000 muertes

Bolsonaro saca su ministro de salud en medio de la crisis

El presidente Jair Bolsonaro destituyó al ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, quien informó ayer de su cesantía en una red social, en medio del combate contra la pandemia de la Covid-19. 'Acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro el anuncio de mi renuncia al Ministerio de Salud', escribió Mandetta en Twitter.

El depuesto ministro agradeció la oportunidad que se le dio de estar al frente del Sistema Único de Salud (SUS), 'de poner en marcha el proyecto para mejorar la salud de los brasileños y planificar el enfrentamiento contra la pandemia de coronavirus.

Creen que se originó en laboratorio en Wuhan

Los agentes 007 de Estados Unidos investigan el origen del virus

Los agentes secretos estadounidenses están investigando sobre la hipótesis de que el Covid-19 no proviene del mercado de animales sino del laboratorio de Wuhan, donde se realizan riesgosas investigaciones sobre los coronavirus de los murciélagos. Lo reveló la cadena CNN basándose en varias fuentes de inteligencia, después de que el jefe del Estado Mayor conjunto; Mark Milley, admitió que los servicios secretos estadounidenses están dando "una mirada seria" a esta eventualidad, reabriendo un escenario alimentado por teorías de conspiración con recíprocas acusaciones entre Washington y Pekín.

Ocurrió un ‘incidente’. Estados Unidos no cree que el virus esté ligado a investigaciones sobre armas biológicas, o que haya sido bio-ingeniería. Y también la comunidad científica se inclina por un virus proveniente de los animales y no de tubos de ensayo, como lo demuestra la estructura del Covid-19.

Pero el gobierno estadounidense no excluye que haya habido algún "incidente" que lo hizo salir del laboratorio, tal vez debido a un incorrecto o inadecuado manejo de los materiales que infectaron a algunos empleados.

