Responde a acusaciones

Exgerente de Entel denuncia que sufrió 'acoso laboral'

Elio Montes, a través de su cuenta en Twitter, desmintió todas las versiones que lo acusan de gastos millonarios.

Miércoles, 12 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El exgerente de Entel, Elio Montes. Foto: Web

Luego que se conociera que el exgerente de Entel, Elio Montes, habría hecho gastos millonarios en hospedajes, compra de celulares, pago de auspicio y desembolsos de finiquitos a su personal de “confianza”, mediante su cuenta en Twitter, el aludido denunció que mientras estaba al frente de la estatal de telecomunicaciones sufrió acoso laboral y amenazas psicológicas por parte del Aparto Estatal.

“Viví 82 días de acoso laboral, amenazas psicológicas, por parte del Aparato Estatal. Mi pecado fue querer hacer las cosas bien, hacer que ENTEL crezca, hacer que el internet mejore para los bolivianos”, escribió.

Además, Montes explica las irregularidades por las que se le acusa. En el caso del auspicio al piloto boliviano que compite en el Rally, el exgerente afirmó que el auspicio al Happy Peredo fue por $us 16,000, no por $us 160.000.

Sobre los finiquitos, Montes sólo dijo que las personas que trabajaron con él en los 84 días que estuvo como gerente de Entel, “dejaron trabajos de más de 10 años, remunerados 3 o 4 veces más que el sueldo de Entel. Fueron auténticos patriotas dispuestos a sacrificar todo por su país”.

Asimismo, acusó al exministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, de presionarlo para que Entel apoye a otras empresas como BoA, DGAC y la ABC.

