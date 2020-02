Costas anuncia la creación de la Universidad Policial de Santa Cruz

El Gobernador felicitó a la institución 'verde olivo' por siempre 'preservar la libertad, la autonomía y el compromiso' con el país.

Miércoles, 12 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Foto: Twitter

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció el miércoles la creación de una Universidad Policial Departamental, en el marco de los actos conmemorativos por los 22 años de creación de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).

"Hay un sueño de tener no solo una escuela básica para el departamento más importante de nuestra patria, Santa Cruz, sino una universidad que saque a los policías cruceños, y por cruceños me refiero a todos los que habitan en Santa Cruz, hayan nacido aquí o no", manifestó en un acto público.

Anunció que la Gobernación realizará los trámites necesarios para consolidar el traspaso de un terreno ubicado en el Cuarto Anillo, de la ciudad de Santa Cruz, donde se construirá la Universidad Policial.

La autoridad felicitó, asimismo, a la Policía boliviana por el espíritu y sentimiento democrático, además de siempre "preservar la libertad, la autonomía y el compromiso" con el país.

/ABI